„Сидим ждем, а чего ждать?“ Родственники оставшихся в Судже жителей просят воюющие стороны договориться о гуманитарном коридоре

Рано утром 6 августа священник из Воронежской области отец Сергий позвонил своей маме — в Суджу — и в очередной раз попросил ее уехать. „Я узнал из телеграм-каналов неофициальных, что возле границы Суджанского района [Курской области] скапливается большое количество войск ВСУ. Не нужно быть военным стратегом, чтобы понимать, что если во время войны у границы скапливаются войска, значит, они собираются войти на территорию другой страны“, — рассудил он.

Отец Сергий уже полтора года уговаривал пожилых родителей и сестру эвакуироваться из приграничья, но они всегда отказывались. Его мать болеет, ходит только по дому с ходунками, и долго сидеть в машине ей тяжело. Сестра не хотела уезжать одна, потому что заботилась о родителях. Кроме того, они недооценили серьезность угрозы.

„Они сказали: мы смотрели вчера телевизор, там говорят, что ничего не будет, будет все хорошо. Да, очень сильно стреляли ночью, но такое бывало, мы уже привыкли, — пересказывает их слова отец Сергий. — Они не были предупреждены, не было ни сирен, ничего, и они не поверили мне, что надо уезжать. Ну, я же не могу их насильно везти“.

Это был последний разговор отца Сергия с родителями. Тогда же, 6 августа, появились первые фотографии украинских военных на территории Курской области. Связь пропала.

ВСУ до сих пор контролирует райцентр Суджу и десятки окрестных деревень. В десятых числах августа российская армия начала контрнаступление: ВС РФ отчитались об освобождении 10 населенных пунктов. Наступление подтвердил и Владимир Зеленский, добавив, однако, что это „идет по нашему, украинскому плану“.

„Никогда не веришь в войну“

В то же время, рано утром 6 августа, из Суджи выезжали Татьяна Мозговая с бабушкой и мужем Антоном. У них была тяжелая ночь, Суджу очень серьезно обстреливали. „Было такое ощущение, что это вот прямо за дверью. Укрытия не было. Сидели втроем я, муж и бабушка в коридоре на полу, просто вжимались в стены“, — вспоминает Татьяна.