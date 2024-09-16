ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (936-й день) | Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что „в военном отношении“ Россия непобедима
Подводим итоги очередного дня войны.
Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ.
С декабря 2024 года она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. С начала полномасштабной российско-украинской войны Путин уже в третий раз увеличивает численность российской армии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что „в военном отношении“ Россия непобедима.
Дальнейшая эскалация российско-украинской войны, по его словам, может привести „к непоправимым последствиям“. Он предложил „внимательно рассмотреть все мирные инициативы“ различных государств, после чего остановить боевые действия, а затем перейти к обсуждению „территориальных вопросов“.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН.
За день до него там же запланировано выступление президента США Джо Байдена. Ранее британские источники Politico говорили, что на Генассамблее ООН может быть объявлено о снятии запрета на использование дальнобойных ракет, предоставленных Украине западными союзниками, для ударов по территории России.
Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной.
Об этом объявил губернатор Алексей Смирнов. По его словам, решение принято „на основании оперативной информации“ и „в целях обеспечения безопасности“. Минобороны РФ в свою очередь заявило 16 сентября, что в ходе операции „по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области“ освободило населенные пункты Успеновка и Борки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.
Их подозревают в получении взяток на сумму более 11 миллионов рублей „с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров“ в рамках гособоронзаказа.
В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны РФ при строительстве краевого центра управления связи МВД.
В рамках расследования задержан генеральный директор компании „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков.
Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по обвинению в распространении „фейков“ про российскую армию, объявила голодовку.
Пономаренко заявила о фальсификации выговоров, из-за которых ее поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) все же покажет документальный фильм „Русские на войне“, снятый режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны.
Показ пройдет уже после окончания смотра — 17 сентября. Ранее TIFF отменил показ „Русских на войне“ „из-за значительных угроз проведению фестиваля и общественной безопасности“. На фильм жаловались украинские власти, называя его пропагандистским.
Белгород попал под обстрел утром 16 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате прямых попаданий загорелись несколько машин и частный дом. Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали. Повреждены 21 многоквартирный и четыре частных дома.
Российские войска атаковали Украину дронами.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 16 сентября военные РФ запустили в сторону Киевской области 56 ударных беспилотников (районы запуска — Курск, Ейск). Украинская ПВО сбила 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областей. Еще три беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, добавили в ВСУ.
Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что с начала сентября российские войска уж в восьмой раз атаковали столицу Украины.
По его словам, нынешняя ночная атака была массированной, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. Силы ПВО сбили почти два десятка дронов. По предварительным данным, в Киеве пострадавших и разрушений нет.
В Киевской области в результате ночной воздушной атаки РФ ранена местная жительница, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко.
По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Повреждены пять автомобилей и пять частных домов. На месте падения обломков беспилотников в четырех районах загорелась трава и лесная подстилка. Все пожары ликвидированы.
Число раненых в результате вчерашнего обстрела жилого дома в Харькове выросло до 43 человек.
Одна женщина погибла, сообщает Нацполиция Украины. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте одного, четырех, 12 и 13 лет. Местные власти заявляли, что российские войска ударили по городу управляемыми авиабомбами.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.