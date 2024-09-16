ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (936-й день) | Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что „в военном отношении“ Россия непобедима

Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ.

С декабря 2024 года она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. С начала полномасштабной российско-украинской войны Путин уже в третий раз увеличивает численность российской армии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что „в военном отношении“ Россия непобедима.

Дальнейшая эскалация российско-украинской войны, по его словам, может привести „к непоправимым последствиям“. Он предложил „внимательно рассмотреть все мирные инициативы“ различных государств, после чего остановить боевые действия, а затем перейти к обсуждению „территориальных вопросов“.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

За день до него там же запланировано выступление президента США Джо Байдена. Ранее британские источники Politico говорили, что на Генассамблее ООН может быть объявлено о снятии запрета на использование дальнобойных ракет, предоставленных Украине западными союзниками, для ударов по территории России.

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной.

Об этом объявил губернатор Алексей Смирнов. По его словам, решение принято „на основании оперативной информации“ и „в целях обеспечения безопасности“. Минобороны РФ в свою очередь заявило 16 сентября, что в ходе операции „по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области“ освободило населенные пункты Успеновка и Борки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

Их подозревают в получении взяток на сумму более 11 миллионов рублей „с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров“ в рамках гособоронзаказа.