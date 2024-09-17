Нарвские дети остались без опорных специалистов. Выхода нет?

„Мы прогнозировали проблему с нехваткой опорных специалистов и неоднократно сообщали об этом министерству образования, в одном из последних обращений, которое было отправлено управой на имя министра образования 21 июня этого года, мы также спрашивали о возможных решениях проблемы, задавали вопросы, – рассказала Лариса Дегель RusDelfi. – К сожалению, наши вопросы и просьба о рекомендациях по решению проблемы остались без ответа – на наши просьбы министерство прислало нам 8 июля обзор проведенной деятельности, связанной с переходом на эстонский язык обучения. Это данные по инвестициям, данные по организации обучения, статистика по набору в университеты на специальности учителей-предметников и опорных специалистов“.

В этом же письме министерство предложило два возможных варианта: либо создать центр поддержки опорных специалистов, либо покупать услуги у существующих центров, таких как Rajaleidja. Однако оба варианта оказались неприменимы для Нарвы. В городе практически нет специалистов, соответствующих квалификационным требованиям для работы в таком центре, как неоднократно сообщали вице-мэр по вопросам образования Мессурме Писарева и руководитель Отдела культуры. Попытки закупить услуги у Rajaleidja также не увенчались успехом – HARNO, управляющая структура Rajaleidja, отказала в предоставлении таких услуг. „Эта организация не предоставляет возможность покупки подобных услуг учреждениям“, – пояснила Дегель.

Дегель подчеркнула, что проблема нехватки опорных специалистов актуальна не только для Нарвы, но и для всей Эстонии. Однако в северо-восточном регионе она усугубляется еще и тем, что многие кандидаты не соответствуют требованиям по владению государственным языком.