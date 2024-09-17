Нарвские дети остались без опорных специалистов. Выхода нет?(3)
Школы и детские сады Нарвы не нашли необходимое количество опорных специалистов на этот учебный год. По-прежнему в городе не хватает 25 специалистов, среди которых много логопедов. Как заявила Лариса Дегель, руководитель Отдела культуры, чиновники неоднократно поднимали этот вопрос перед Министерством образования, однако конструктивных решений до сих пор не найдено. Тем не менее поиск продолжается.
„Мы прогнозировали проблему с нехваткой опорных специалистов и неоднократно сообщали об этом министерству образования, в одном из последних обращений, которое было отправлено управой на имя министра образования 21 июня этого года, мы также спрашивали о возможных решениях проблемы, задавали вопросы, – рассказала Лариса Дегель RusDelfi. – К сожалению, наши вопросы и просьба о рекомендациях по решению проблемы остались без ответа – на наши просьбы министерство прислало нам 8 июля обзор проведенной деятельности, связанной с переходом на эстонский язык обучения. Это данные по инвестициям, данные по организации обучения, статистика по набору в университеты на специальности учителей-предметников и опорных специалистов“.
В этом же письме министерство предложило два возможных варианта: либо создать центр поддержки опорных специалистов, либо покупать услуги у существующих центров, таких как Rajaleidja. Однако оба варианта оказались неприменимы для Нарвы. В городе практически нет специалистов, соответствующих квалификационным требованиям для работы в таком центре, как неоднократно сообщали вице-мэр по вопросам образования Мессурме Писарева и руководитель Отдела культуры. Попытки закупить услуги у Rajaleidja также не увенчались успехом – HARNO, управляющая структура Rajaleidja, отказала в предоставлении таких услуг. „Эта организация не предоставляет возможность покупки подобных услуг учреждениям“, – пояснила Дегель.
Дегель подчеркнула, что проблема нехватки опорных специалистов актуальна не только для Нарвы, но и для всей Эстонии. Однако в северо-восточном регионе она усугубляется еще и тем, что многие кандидаты не соответствуют требованиям по владению государственным языком.
За последние две недели, по словам руководителя Отдела культуры, чиновники неоднократно встречались с директорами школ и детских садов для обсуждения возможных решений проблемы. „Услуги опорных специалистов должны быть непременно организованы, – добавила Дегель, – как Отдел культуры, так и школы и детские сады будут продолжать и поиск решения, и поиск опорных специалистов, как предусмотрено законом об основной школе и гимназии и законом о дошкольном учреждении“.