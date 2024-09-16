Обвиненный в покушении на Волкова миллиардер Невзлин обратился в литовскую правоохрану

Литва оказалась в эпицентре выяснения отношений между российскими оппозиционерами. Находящийся в Вильнюсе Фонд борьбы с коррупцией обвинил живущего в Израиле критика Владимира Путина Невзлина в том, что он заказал нападение на Волкова в марте 2024 года.

Тогда двое агрессоров напали на Волкова около его дома в Вильнюсе и избили его. Волков получил перелом руки, но сумел добежать до дома, закрыться там и вызвать полицию. Нападение через окно видела жена Волкова.

Сначала предполагалось, что нападение было организовано белорусскими и российскими спецслужбами, так заявлял сам Волков. Однако в ходе расследования ФБК стало ясно, что заказчик этого нападения – бывший олигарх Невзлин.

Выводы ФБК опираются на переписку Невзлина с его адвокатом Анатолием Блиновым в приложении Signal. Эти данные сорактикам Волкова передал связанный с ФСБ Андрей Матус, которого Невзлин якобы нанял для решения возникшей проблемы - забрать у участников нападения телефоны и так уничтожить улики.

Как Матусу удалось это сделать и почему он не уничтожил телефоны - неясно. Одна из версий - всю эту историю могли сфабриковать сотрудники ФСБ, поскольку мотив ясен: скомпрометировать последних оппозиционеров.

Невзлин сначала уверял, что с покушением никак не связан, но при этом не опроверг аутентичность переписки.

Недавно он предал огласке свое обращение в ЛБКП, в котором сказано, что он стал жертвой провокации. Заявление было подготовлено 4 августа 2024 года.

„Леонид Невзлин – израильский предприниматель российского происхождения, инвестор и филантроп. Невзлин занимал разные высокие посты в Group Menatep и ее дочерней компании Jukos Oil Company, которые были присвоены путинским режимом.

После того как в 2022 году началась война в Украине, Невзлин отказался от российского гражданства. Невзлин со своим партнером Романом Желязко финансируют оппозицию в России, помогают правозащитникам, которых преследует режим“, – сказано в документе от 5 августа.