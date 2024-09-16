Кто такой Райан Рут, подозреваемый в покушении на Трампа, и как он связан с войной в Украине

В числе других обвинений — сопротивление полицейским при аресте, вождение с отозванными правами, владение краденым имуществом и наезд на автомобиле на пешехода.

По данным местного издания Greensboro News & Record, в итоге Рута арестовали без стрельбы и обвинили в ношении скрытого оружия и владении оружием массового поражения — имеется в виду полностью автоматическая винтовка.

Из судебных документов следует, что Рут был осужден за хранение автомата в 2002 году, сообщает NBC News. В новостном репортаже из Северной Каролины в том году рассказывалось, что мужчина по имени Райан Рут пытался на автомобиле скрыться от полицейских, а затем забаррикадировался в помещении кровельной компании.

Согласно источникам CBS, Рут не раз привлекался к ответственности за уголовные преступления в округе Гилфорд в Северной Каролине в период с 2002 по 2010 год.

В его профиле также есть пропалестинские, протайваньские и антикитайские сообщения, в том числе утверждения о китайской „биологической войне“ в связи с пандемией Covid-19.

Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и с фотографиями, похожими на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.

Согласно записям о финансировании избирательной кампании, с 2019 года Рут сделал 19 небольших политических пожертвований на общую сумму около 140 долларов в пользу комитета политических действий ActBlue, поддерживающего кандидатов-демократов.

Согласно электоральному реестру, он зарегистрировался как избиратель в Северной Каролине в 2012 году, а последний раз голосовал лично на праймериз Демократической партии штата в марте 2024 года.

Как сообщает Associated Press, по документам 58-летний Рут прожил большую часть своей жизни в Северной Каролине, а в 2018 году переехал в Каава на Гавайских островах. На Гавайях он и его сын занимались строительством подсобных помещений, если верить заархивированной версии веб-сайта их предприятия.

В связи с предполагаемым покушением на Дональда Трампа сын Рута Оран заявил CNN, что совершать безумные и тем более насильственные действия совершенно не в характере его отца.

„Райан — мой отец, и у меня нет никаких комментариев, кроме характеристики его как любящего и заботливого отца и честного, трудолюбивого человека, — сказал Оран Рут. — Я не знаю, что произошло во Флориде, и надеюсь, что все просто раздули из мухи слона, потому что, из того немногого, что я слышал, сделать что-то безумное, тем более насильственное — это не похоже на человека, которого я знаю“.

Рут и Украина

Как сообщает Financial Times, Райан в числе тысяч иностранных добровольцев отправился в Украину после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Прибыв в пограничный польский город Медыка, он явился в офис украинского Иностранного легиона, где ему отказали. „Они сказали: „Вам 56 лет, вы старый и у вас нет опыта“, — рассказал Рут в интервью FT в прошлом году. — Так почему бы вам не рекрутировать и не координировать действия добровольцев?“

После этого Рут отправился в Киев „координировать действия“ и разбил палатку на Майдане. Там он вывешивал на фанерном щите флаги всех стран, граждане которых воевали на стороне Украины.

Он также развесил листовки на центральной площади Киева, предлагая 1200 долларов иностранцам, взявшим в руки оружие против России. На листовках были указаны его координаты, и военные рекрутеры в то время утверждали, что он официально не связан с Иностранным легионом Украины.

В первые месяцы после российского вторжения в Украину приехали десятки тысяч иностранцев, однако большинство из них, как и Рут, не имели военного опыта и не могли свободно ориентироваться в чужой стране.