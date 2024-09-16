Главу военного представительства Минобороны РФ заподозрили во взятках на 11 миллионов рублей

По версии следствия, в 2021 году представители ОАО „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции“ и ЗАО „Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности““ вступили в сговор с Популовским и Зориным „с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров“, а также получения „иных привилегий и преференций при исполнении гособоронзаказа“.

СК отмечает, что компании заключили контракты на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны, общая сумма контрактов — 1,2 миллиарда рублей.

Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Офицеры признали свою вину, заявили в СК. Следователи проверяют их причастность „к иным аналогичным преступлениям“.

В последние месяцы в России по обвинению во взятках и мошенничестве задержали несколько офицеров, занимавших высокие посты в Минобороны времен Сергея Шойгу. В частности, бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вадима Шамарина, бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика арестовали по обвинению в получении взяток. По уголовному дел о мошенничестве также арестован директор парка Вооруженных сил РФ „Патриот“ в Московской области Вячеслав Ахмедов.

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