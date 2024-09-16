Еврокомиссар Тьерри Бретон подал в отставку, обвинив фон дер Ляйен в „сомнительных методах руководства“

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул Бретона на новый срок в составе Еврокомиссии. Однако, по данным еврокомиссара, фон дер Ляйен пыталась за его спиной убедить Париж заменить своего кандидата.

„Несколько дней назад, на завершающем этапе переговоров о новом составе Еврокомиссии, Вы попросили Францию ​​отозвать мою кандидатуру — по личным причинам, которые вы ни разу не обсуждали со мной напрямую — и предложили взамен предположительно более влиятельный портфель в Еврокомиссии для Франции“, — пишет Бретон.

„В течение последних пяти лет я неустанно стремился отстаивать и продвигать общее европейское благо, ставя его выше национальных и партийных интересов. Это было честью для меня. Однако в свете последних событий — еще одного свидетельства сомнительных методов управления — я вынужден заключить, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии“, — поясняет французский еврокомиссар.

Как отмечает Politico, отставка Бретона стала „взрывным и неожиданным поворотом“ в процессе формирования и утверждения нового состава Еврокомиссии. По данным издания, с одной стороны Париж был недоволен полномочиями, которые фон дер Ляйен планировала выделить еврокомиссару от Франции, с другой — Бретон на протяжении последних лет регулярно конфликтовал с начальницей (в том числе публично).

Теперь Макрону необходимо выдвинуть нового кандидата на пост еврокомиссара. Ранее своих претендентов уже заменили Словения и Румыния. Предположительно это произошло под давлением фон дер Ляйен, которая стремится достичь гендерного баланса в новом составе Еврокомиссии. И Любляна, и Бухарест заменили кандидатов-мужчин на кандидаток-женщин.