В допинг‑пробе 17‑летнего сноубордиста нашли шесть запрещенных анаболиков
Американский сноубордист Майкл Смит согласился на трехлетний период дисквалификации после положительного результата тестов на шесть мощных анаболических препаратов, говорится в заявлении Антидопингового агентства США (USADA).
В двух допинг‑пробах 17‑летнего спортсмена, взятых во внесоревновательный период в апреле и мае 2024 года, были обнаружены следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона, пишет Sportbox.
В ходе расследования USADA установило, что ни персонал поддержки спортсмена, ни другие взрослые не помогали Смиту в употреблении допинга.
Смит избежал четырехлетней дисквалификации благодаря признанию вины. Трехлетний период дисквалификации спортсмена начался 4 июня 2024 года.
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