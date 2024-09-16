В допинг‑пробе 17‑летнего сноубордиста нашли шесть запрещенных анаболиков

В двух допинг‑пробах 17‑летнего спортсмена, взятых во внесоревновательный период в апреле и мае 2024 года, были обнаружены следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона, пишет Sportbox.

В ходе расследования USADA установило, что ни персонал поддержки спортсмена, ни другие взрослые не помогали Смиту в употреблении допинга.

Смит избежал четырехлетней дисквалификации благодаря признанию вины. Трехлетний период дисквалификации спортсмена начался 4 июня 2024 года.

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