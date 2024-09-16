Правда ли, что в Красной армии существовал этот наградной знак со свастикой?
В интернете можно встретить фотографию наградного знака, в котором сочетаются красная звезда и свастика. Утверждается, что его вручали в Красной армии в период Гражданской войны. Мы решили проверить, существовала ли такая награда.
Изображение этого знака можно найти в соцсетях (Facebook, „ВКонтакте“ и Х), на развлекательных сайтах и в СМИ. Интернет-пользователи утверждают, что это наградной знак командиров Юго-Восточного фронта Красной Армии в 1918–1920 годах. Кроме того, копии этой награды регулярно появляются в продаже на онлайн-аукционах, а в описании подчёркивается, что это музейная копия настоящего экземпляра.
Даже во время Гражданской войны в России появление любых наград оформлялось документально: от нагрудного знака красного командира (приказ Наркомвоена №321 от 7 мая 1918 года) до редкого знака „Честному воину Карельского фронта“ (приказ РВСР №570 от 5 марта 1922 года).
Можно было бы предположить, что всякое упоминание о свастике на знаке Красной армии было позднее уничтожено во избежание нежелательных ассоциаций с гитлеровским режимом. Однако следы присутствия свастики на красноармейской униформе сохранились. В ноябре 1919 года командующий Юго-Восточным фронтом Василий Шорин выпустил приказ о нарукавных знаках для калмыцких формирований. Композиция нарукавного знака из этого документа такая же, как и в случае награды, фотография которой распространяется в Сети: венок, красная звезда, вписанная в свастику аббревиатура РСФСР. По всей видимости, выбор такой символики был связан с тем, что большинство кавалеристов в этих национальных формированиях исповедовали буддизм. Для буддистов свастика традиционно символизирует стопы или следы Будды.
Таким образом, свастика использовалась в символике калмыцких частей, сражавшихся на стороне Красной армии в годы Гражданской войны. Однако „Проверено“ не удалось найти какие-либо документы, подтверждающие, что существовал похожий наградной знак из вирусных публикаций.
На лентах венка на знаке поставлены клейма, обычно это доказывает подлинность экземпляра. Но в то время на лицевой стороне наградных знаков Красной армии клейма обычно не ставились.
Возможно, награду со свастикой выпустили ограниченным тиражом и изготовили кустарным способом — это объяснило бы отсутствие документов. Однако клеймо ВХТМ (Высшие художественно-технические мастерские, ВХУТЕМАС) опровергает эту гипотезу. ВХУТЕМАС ставил пробирные клейма по государственному заказу.
Наконец, самое подозрительное — это первоисточник фотографии. Наградной знак был впервые выставлен на продажу на сайте „Молоток“ в 2013 году. Онлайн-аукцион был закрыт в 2015 году, однако посетители военно-исторических форумов сохранили фотографии и других лотов продавца с ником talnah84.
На всех четырёх знаках одинаковые красные звёзды; венки на двух верхних фотографиях и на двух нижних составляют две пары близнецов. Упоминания в документах обо всех четырёх знаках отсутствуют.
Таким образом, можно уверенно сказать, что наградной знак со свастикой — это фальшивка, созданная, скорее всего, пользователем talnah84 не позже 2013 года. Вероятно, автор вдохновлялся нарукавным знаком калмыцких частей Красной армии и изготовил подобный металлический знак, который затем выставил на аукцион.
Итог: Фейк