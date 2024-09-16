Правда ли, что в Красной армии существовал этот наградной знак со свастикой?

Изображение этого знака можно найти в соцсетях (Facebook, „ВКонтакте“ и Х), на развлекательных сайтах и в СМИ. Интернет-пользователи утверждают, что это наградной знак командиров Юго-Восточного фронта Красной Армии в 1918–1920 годах. Кроме того, копии этой награды регулярно появляются в продаже на онлайн-аукционах, а в описании подчёркивается, что это музейная копия настоящего экземпляра.

Даже во время Гражданской войны в России появление любых наград оформлялось документально: от нагрудного знака красного командира (приказ Наркомвоена №321 от 7 мая 1918 года) до редкого знака „Честному воину Карельского фронта“ (приказ РВСР №570 от 5 марта 1922 года).

Можно было бы предположить, что всякое упоминание о свастике на знаке Красной армии было позднее уничтожено во избежание нежелательных ассоциаций с гитлеровским режимом. Однако следы присутствия свастики на красноармейской униформе сохранились. В ноябре 1919 года командующий Юго-Восточным фронтом Василий Шорин выпустил приказ о нарукавных знаках для калмыцких формирований. Композиция нарукавного знака из этого документа такая же, как и в случае награды, фотография которой распространяется в Сети: венок, красная звезда, вписанная в свастику аббревиатура РСФСР. По всей видимости, выбор такой символики был связан с тем, что большинство кавалеристов в этих национальных формированиях исповедовали буддизм. Для буддистов свастика традиционно символизирует стопы или следы Будды.

Таким образом, свастика использовалась в символике калмыцких частей, сражавшихся на стороне Красной армии в годы Гражданской войны. Однако „Проверено“ не удалось найти какие-либо документы, подтверждающие, что существовал похожий наградной знак из вирусных публикаций.

На лентах венка на знаке поставлены клейма, обычно это доказывает подлинность экземпляра. Но в то время на лицевой стороне наградных знаков Красной армии клейма обычно не ставились.