Пневмохолл в Нарве должны достроить в конце октября, но кто будет управлять спортивным учреждением, до сих пор не ясно
Завершение строительства футбольного пневмохолла на улице Креэнгольми в Нарве планируется на конец октября. Но пока нет четкого решения, кто будет управлять новым спортивным учреждением. Городская управа решила, что для этого надо создать муниципальное предприятие, но какие функции оно возьмет на себя, кто станет директором - эти вопросы чиновники только начинают обсуждать.
Как сообщили представители мэрии, строительные работы хоть и планируется завершить к концу октября, однако открытие комплекса, скорее всего, состоится в ноябре. Это связано с необходимостью получения разрешения на эксплуатацию объекта. После этого футболисты смогут при любых погодных условиях играть на полноразмерном поле с искусственным покрытием.
В ближайшее время горуправа, по словам вице-мэра Олега Карпикова, планирует провести конкурс на должность директора муниципального предприятия, которое будет отвечать за эксплуатацию объекта. Ожидается, что условия конкурса и сроки подачи заявок будут определены после окончательного утверждения структуры управления этим новым предприятием и его регистрации.
Бюджет и содержание пневмохолла
В условиях дефицита городского бюджета, а он составляет более шести миллионов евро, работа пневмохолла станет значительной финансовой нагрузкой. По предварительным расчетам, которые озвучил Олег Карпиков, содержание объекта может обходиться городу около 200 тысяч евро в год, что составляет примерно 16-17 тысяч евро в месяц. Городские власти рассматривают возможность частичной компенсации расходов за счет сдачи площадей пневмохолла в аренду спортивным клубам и другим арендаторам.
„Сейчас смотрим, какие цифры возможны, если расходная часть нам более менее, опять же ориентировочно, понятна, то мы должны еще понять, сколько будет возвращаться“, - пояснил Карпиков. В данный момент город занимается разработкой прайс-листа, который будет включать расценки на аренду различных зон спортивного комплекса. Вице-мэр заверил, что все спортивные клубы в равной мере смогут претендовать на аренду пространства нового пневмохолла.
Как будет выглядеть парковка?
Важным вопросом, связанным с работой пневмохолла, остается организация парковки. Первоначальные планы строительства включали совместное создание парковки с некоммерческой организацией, которая была намерена построить рядом с пневмохоллом площадку для пляжного волейбола. Однако волейбольный проект был приостановлен руководителями этой некоммерческой организации, очевидно, из-за финансовых трудностей. Теперь, по словам Олега Карпикова, город самостоятельно займется строительством парковки, которая будет завершена на втором этапе проекта. Временно парковка будет организована частично. На вопрос, не займут ли все парковочные места студенты, приезжающие в Профессиональный учебный центр, который находится через дорогу от нового футбольного пневмохолла, вице-мэр ответил, что нет, потому что город установит специальные знаки, обозначающие, что парковочные места только для тех, кто приезжает на тренировки и на мероприятия в пневмохолл.