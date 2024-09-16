Пневмохолл в Нарве должны достроить в конце октября, но кто будет управлять спортивным учреждением, до сих пор не ясно

Как сообщили представители мэрии, строительные работы хоть и планируется завершить к концу октября, однако открытие комплекса, скорее всего, состоится в ноябре. Это связано с необходимостью получения разрешения на эксплуатацию объекта. После этого футболисты смогут при любых погодных условиях играть на полноразмерном поле с искусственным покрытием.

В ближайшее время горуправа, по словам вице-мэра Олега Карпикова, планирует провести конкурс на должность директора муниципального предприятия, которое будет отвечать за эксплуатацию объекта. Ожидается, что условия конкурса и сроки подачи заявок будут определены после окончательного утверждения структуры управления этим новым предприятием и его регистрации.

Бюджет и содержание пневмохолла

В условиях дефицита городского бюджета, а он составляет более шести миллионов евро, работа пневмохолла станет значительной финансовой нагрузкой. По предварительным расчетам, которые озвучил Олег Карпиков, содержание объекта может обходиться городу около 200 тысяч евро в год, что составляет примерно 16-17 тысяч евро в месяц. Городские власти рассматривают возможность частичной компенсации расходов за счет сдачи площадей пневмохолла в аренду спортивным клубам и другим арендаторам.

„Сейчас смотрим, какие цифры возможны, если расходная часть нам более менее, опять же ориентировочно, понятна, то мы должны еще понять, сколько будет возвращаться“, - пояснил Карпиков. В данный момент город занимается разработкой прайс-листа, который будет включать расценки на аренду различных зон спортивного комплекса. Вице-мэр заверил, что все спортивные клубы в равной мере смогут претендовать на аренду пространства нового пневмохолла.

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