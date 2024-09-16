РФ атаковала Украину 56 дронами, основное направление - Киев

Российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. В ночь на понедельник, 16 сентября, из Курска и Ейска Краснодарского края в соседнюю страну были запущены 56 ударных дронов, из них было сбито 53, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением российского удара при этом был столичный регион, а сбивали дроны в пределах девяти областей - Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской.

Ранена местная жительница

„Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий“, - сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В свою очередь в Киевской областной военной администрации (ОВА) указали, что в результате падения обломков дрона ранена женщина, ее госпитализировали. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, но пострадали пять автомобилей и пять частных домов, произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки, заявил глава ОВА Руслан Кравченко.

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