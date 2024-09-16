DELFI В УКРАИНЕ | Курт Волкер: у эстонцев нет иллюзий насчет РФ, но я не хочу исключать возможность того, что РФ может стать нормальной страной

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп был известен своими неоднозначными отношениями с Украиной, и посол Курт Волкер был одним из ключевых дипломатов, работавших над украинским вопросом.

В сентябре 2023 года он был удостоен высшей награды от эстонского правительства — ордена Креста земли Марии. Эта награда была вручена за его усилия и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в контексте конфликта с Россией.

Что будет с поддержкой Украины, если на выборах победит Трамп? Курт Волкер поделился своим видением этого сценария в отношении Украины и чем это может обернуться для обеих стран.

В Эстонии некоторые люди считают, что мы должны быть дружелюбными к России. Да, у нас есть такие люди. Что бы вы им сказали?

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