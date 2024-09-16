DELFI В УКРАИНЕ | Курт Волкер: у эстонцев нет иллюзий насчет РФ, но я не хочу исключать возможность того, что РФ может стать нормальной страной
Ведущий эксперт по внешней политике США и Украине Курт Волкер в интервью корреспонденту Delfi на полях конференции YES в Киеве, организованной фондом Виктора Пинчука, отметил, что эстонцы хорошо знают Россию и не питают по поводу нее иллюзий. Однако он не исключает, что когда-то Россия может стать нормальной страной, и добавляет, что есть много обычных русских людей, которым стоит сочувствовать.
Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп был известен своими неоднозначными отношениями с Украиной, и посол Курт Волкер был одним из ключевых дипломатов, работавших над украинским вопросом.
В сентябре 2023 года он был удостоен высшей награды от эстонского правительства — ордена Креста земли Марии. Эта награда была вручена за его усилия и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в контексте конфликта с Россией.
Что будет с поддержкой Украины, если на выборах победит Трамп? Курт Волкер поделился своим видением этого сценария в отношении Украины и чем это может обернуться для обеих стран.