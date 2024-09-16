ВИДЕО | Эстонский слэклайнер стал первым в мире человеком, который прошел по канату между Азией и Европой(1)
Эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым человеком, который пересек пролив Босфор по специальной стропе, пройдя из Азии в Европу.
Яан Роозе пересек пролив Босфор по специальной веревке длиной 1074 метра на высоте 165 метров над уровнем моря. Эстонец начал свой путь с азиатской стороны в 18:00 и добрался до европейского берега примерно за 47 минут.
„Босфор не только соединяет два континента, но и имеет тысячелетнюю культурную значимость и невероятную природную красоту. Когда это сочетается с переменчивыми погодными условиями и сильными морскими течениями, это делает Босфор уникальным местом для хождения по канату. Я вошел в историю, и поэтому очень счастлив“, — прокомментировал Роозе турецким СМИ.
Яан Роозе (32 года) — трехкратный чемпион мира по слэклайну и первый спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Член команды Red Bull, Роозе неоднократно занимал первые места и устанавливал мировые рекорды, а также демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене.
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