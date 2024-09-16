Нарвские хоккеисты начали чемпионат Эстонии с разгромной победы

Нарвский клуб Narva PSK являются действующим чемпионом Эстонии. Он также завоевал право выступать в Европейском Континентальном хоккейном турнире IIHF, первая игра которого состоится уже через неделю.

Как рассказал журналисту „Нарвской газеты“ тренер хоккейного клуба Narva PSK Илья Ильин, игра с „Вайперс“ очень помогла наладить сыгранность команды перед Континентальным кубком. „В составе „Вайперс“ приехали молодые ребята, – поделился Ильин. – Мы получили не очень сильного соперника, и благодаря такому жребию хорошо отработали слаженность своей команды“. Ильин не скрывает, что нарвские хоккеисты будут бороться и за то, чтобы сохранить национальный чемпионский титул.

По информации руководства Нарвской спортшколы „Паэмурру“, команда Narva PSK активно готовилась к новому сезону. Кроме начавшегося чемпионата Эстонии, также стартуют игры Европейского Континентального хоккейного турнира, проводимого под эгидой Международной федерации хоккея на льду. Первые из них состоятся в Нарве с 20 по 22 сентября.

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