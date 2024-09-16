ВИДЕО | Какая драма! Борьба за подиум на Гран-при Формулы-1 закончилась аварией на предпоследнем круге

Победитель субботних заездов Шарль Леклерк („Феррари“) сумел удержать лидерство благодаря хорошему старту, но на 20-м круге Оскар Пиастри совершил мастерский обгон и вышел в лидеры. Леклерк не сдавался и продолжал оказывать давление, однако его попытка вернуть первую позицию не увенчалась успехом. На последних кругах к их дуэли присоединились Серхио Перес („Ред Булл“) и Карлос Сайнс („Феррари“), усилив напряжение в гонке.

На предпоследнем круге борьба квартета обострилась, когда Серхио Перес обошел Шарля Леклерка на главной прямой, однако позднее торможение позволило Леклерку сохранить вторую позицию, а Перес вынужден был уступить третье место Карлосу Сайнсу. Но напряжение продолжало нарастать: вскоре Перес и Сайнс столкнулись, оба врезались в защитное ограждение и сошли с дистанции, завершив гонку досрочно.

Таким образом, Оскар Пиастри одержал свою вторую победу в карьере на этапе Формулы-1. Шарль Леклерк финишировал вторым, а Джордж Расселл („Мерседес“) поднялся на третью ступень подиума, воспользовавшись драматичным сходом своих соперников на предпоследнем круге.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен („Ред Булл“) приехал пятым. Идущий вторым в личном зачёте Ландо Норрис из „Макларена“ — четвёртый.

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