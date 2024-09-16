В Челябинске школьник напал с молотком на детей и учителей

В одной из школ Челябинска подросток напал с молотком на других учеников и учителей. В результате есть пострадавшие, они доставлены в больницы, сообщил в понедельник, 16 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, мэр Челябинска Наталья Котова и уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Начато расследование, также ведутся проверки во всех образовательных учреждениях, указывается в Telegram-канале Текслера.

Омбудсмен: пострадали четыре ребенка

Челябинский омбудсмен Евгения Майорова заявила порталу 74.ru, что во время нападения на школу пострадали четыре ребенка. В свою очередь издание „Агентство чрезвычайных новостей Челябинск“ пишет, что 13-летний мальчик нанес несколько ударов молотком одной из учениц, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По данным 74.ru, у нападавшего были с собой, помимо молотка, нож и пневматический пистолет. В мэрии Челябинска заявили об оказании психологической помощи детям и родителям из пострадавшей школы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.