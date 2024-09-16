В понедельник утром работа многих эстонских сайтов была нарушена

По данным отдела по обработке инцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) причиной перебоев стала техническая проблема в центре обработки данных компании, предоставляющей защиту от атак типа DDoS.

К настоящему времени работа интернет-страниц восстановлена.

Оснований полагать, что речь идет о кибератаке, нет, сообщил RIA.

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