16.09.2024, 10:25
В понедельник утром работа многих эстонских сайтов была нарушена
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
В понедельник, 16 сентября, с 7 до 9 часов утра была нарушена работа многих эстонских интернет-страниц.
По данным отдела по обработке инцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) причиной перебоев стала техническая проблема в центре обработки данных компании, предоставляющей защиту от атак типа DDoS.
К настоящему времени работа интернет-страниц восстановлена.
Оснований полагать, что речь идет о кибератаке, нет, сообщил RIA.
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