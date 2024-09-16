Техно
16.09.2024, 10:25

В понедельник утром работа многих эстонских сайтов была нарушена

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

В понедельник, 16 сентября, с 7 до 9 часов утра была нарушена работа многих эстонских интернет-страниц.

По данным отдела по обработке инцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) причиной перебоев стала техническая проблема в центре обработки данных компании, предоставляющей защиту от атак типа DDoS.

К настоящему времени работа интернет-страниц восстановлена.

Оснований полагать, что речь идет о кибератаке, нет, сообщил RIA.

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