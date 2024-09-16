16.09.2024, 12:06
Архипов: сокращение финансирования образования по интересам увеличит социальное неравенство
ФОТО: | Delfi Meedia
На фоне резкого повышения налогов правительство решило заняться сокращением государственного аппарата и расходов министерств. В некоторых аспектах это не так уж плохо, поскольку в последние годы правительство, возглавляемое Партией реформ, в ряде случаев жило не по средствам, считает член Рийгикогу, центрист Владимир Архипов.
Это публично признала и бывший министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ). Однако за этой инициативой скрываются и нецелесообразные меры, которые могут затронуть наиболее чувствительные и социально значимые сферы, такие как традиционное образование и тесно связанное с ним образование по интересам.
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