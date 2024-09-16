Мнение
16.09.2024, 12:06

Архипов: сокращение финансирования образования по интересам увеличит социальное неравенство

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На фоне резкого повышения налогов правительство решило заняться сокращением государственного аппарата и расходов министерств. В некоторых аспектах это не так уж плохо, поскольку в последние годы правительство, возглавляемое Партией реформ, в ряде случаев жило не по средствам, считает член Рийгикогу, центрист Владимир Архипов.

Это публично признала и бывший министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ). Однако за этой инициативой скрываются и нецелесообразные меры, которые могут затронуть наиболее чувствительные и социально значимые сферы, такие как традиционное образование и тесно связанное с ним образование по интересам.

На одной из пресс-конференций правительства министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) признала, что планируется сокращение расходов на образование. Это означает, что наряду с другими мерами экономии с большой вероятностью будет уменьшено финансирование, выделяемое местным самоуправлениям на образование по интересам и внеклассную деятельность.

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