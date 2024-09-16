Архипов: сокращение финансирования образования по интересам увеличит социальное неравенство

Это публично признала и бывший министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ). Однако за этой инициативой скрываются и нецелесообразные меры, которые могут затронуть наиболее чувствительные и социально значимые сферы, такие как традиционное образование и тесно связанное с ним образование по интересам.