Заказ на уголовное дело? О чем латвийские следователи беседовали с российским оппозиционером Ашурковым
Бывший исполнительный директор „Фонда по борьбе с коррупцией“ (ФБК) Алексея Навального Владимир Ашурков рассказал Delfi о подробностях визита к нему в Лондон двух высокопоставленных следователей и прокурора из Риги и назвал их имена. Он утверждает, что латвийские правоохранители допрашивали его о покупке особняка, принадлежавшего банку PNB российского предпринимателя Григория Гусельникова. Недавно в своем расследовании покушения на Леонида Волкова глава ФБК Мария Певчих заявила, что опальный российский миллиардер Леонид Невзлин пытался заказать уголовное дело против Ашуркова в Латвии, пишет Delfi.lv.
12 сентября глава „Фонда по борьбе с коррупцией“ Мария Певчих опубликовала расследование, основанное на переданной ФБК неким Андреем Матусом („решалой“, имеющим связи в правоохранительных органах РФ, в том числе в Шестом управлении ФСБ) переписке между Леонидом Невзлиным и российским гражданином Анатолием Блиновым, якобы проживающим в Латвии. В переписке Невзлин и Блинов обсуждают способы убийства Леонида Волкова, среди которых фигурирует план похищения и вывоза его на арендованных в Латвии двух судах в Россию.