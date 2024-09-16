Заказ на уголовное дело? О чем латвийские следователи беседовали с российским оппозиционером Ашурковым

Бывший исполнительный директор „Фонда по борьбе с коррупцией“ (ФБК) Алексея Навального Владимир Ашурков рассказал Delfi о подробностях визита к нему в Лондон двух высокопоставленных следователей и прокурора из Риги и назвал их имена. Он утверждает, что латвийские правоохранители допрашивали его о покупке особняка, принадлежавшего банку PNB российского предпринимателя Григория Гусельникова. Недавно в своем расследовании покушения на Леонида Волкова глава ФБК Мария Певчих заявила, что опальный российский миллиардер Леонид Невзлин пытался заказать уголовное дело против Ашуркова в Латвии, пишет Delfi.lv.