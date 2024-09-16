Зеленский: из-за нехватки вооружения Украина не может оснастить даже четыре из необходимых 14 бригад

„Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. До сих пор у нас не было из этого пакета бригад, мы не оснастили даже четыре“, — подчеркнул украинский президент, отвечая на вопрос о том, почему принятие пакетов помощи от США и Европы не трансформировалось в достаточное количество боеприпасов для Украины.

Зеленский подчеркнул, что в течение восьми месяцев ожидания положительного решения Конгресса США о помощи Киеву на 61 млрд долларов Украина использовала все имевшиеся у нее запасы боеприпасов.

„Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, и то, что у нас есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны“, — сказал президент.

Издание Forbes писало, что для новых бригад, формируемых в составе Сил обороны Украины, не хватает современного вооружения, и их приходится оснащать оружием из советских запасов.

„Это может стать серьезной проблемой для Украины, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят на передовой старые, но лучше оснащенные бригады после того, как последние будут выведены с линии соприкосновения — в некоторых случаях после 18 месяцев непрерывных боев“, — писало издание.