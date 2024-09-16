ФБР расследует стрельбу у гольф-клуба как покушение на Трампа. Что известно о стрельбе во Флориде

Сообщается, что подозреваемый задержан. Согласно сообщениям прессы, это 58-летний Райн Рут. За ним числятся несколько правонарушений.В 2023 году Рут дал интервью газете New York Times, в котором он рассказывал о том, что пытался помочь завербовать бывших солдат афганской армии для службы в ВСУ и провел в 2022 году несколько месяцев в Украине. Мотивы действий подозреваемого неизвестны. По данным Associated Press, в 2020 году он писал в социальных сетях о поддержке кандидатуры Донадьда Трампа, но в последнее время был сторонником Джо Байдена и Камлы Харрис.

Попытка покушения была предотвращена после того, агент секретной службы открыл предупредительный огонь по кустам, окружающим поле для гольфа, заметив среди зелени дуло автоамата. Дональд Трамп в этот момент играл в гольф приблизительно в четырехстах метрах. Пока неизвестно, успел ли подозреваемый выстрелить. Он попытался скрыться на автомобиле, но был вскоре задержан благодаря свидетелям, сделавшим снимок машины подозреваемого. В кустах за решетчатой оградой, отделяющей гольф клуб от шоссе, была найдейна полуавтоматическая винтовка со снайперским прицелом, а также видеокамера.

Впоследствии источники ряда американских СМИ в правоохранительных органах подтвердили, что расследуют инцидент как возможную попытку покушения на бывшего президента.

В электронном письме своим сторонникам Дональд Трамп подтвердил, что он в безопасности, чувствует себя хорошо и „никогда не сдастся“.

Соперница Дональда Трампа в борьбе за президенство вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением, в котором говорится, что в Америке нет места насилию“. Президент Джо Байден дал указание выделить все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить безопасность бывшего президента.

13 июля Дональд Трамп был легко ранен в результате покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании.