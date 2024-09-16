ФБР расследует стрельбу у гольф-клуба как покушение на Трампа. Что известно о стрельбе во Флориде
Федеральное бюро расследований США заявило, что расследует стрельбу, произошедшую в воскресенье у поля для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в этот момент находился бывший президент, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, как предотвращённую попытку покушения на политика, передает „Радио Свобода“.
Сообщается, что подозреваемый задержан. Согласно сообщениям прессы, это 58-летний Райн Рут. За ним числятся несколько правонарушений.В 2023 году Рут дал интервью газете New York Times, в котором он рассказывал о том, что пытался помочь завербовать бывших солдат афганской армии для службы в ВСУ и провел в 2022 году несколько месяцев в Украине. Мотивы действий подозреваемого неизвестны. По данным Associated Press, в 2020 году он писал в социальных сетях о поддержке кандидатуры Донадьда Трампа, но в последнее время был сторонником Джо Байдена и Камлы Харрис.
Попытка покушения была предотвращена после того, агент секретной службы открыл предупредительный огонь по кустам, окружающим поле для гольфа, заметив среди зелени дуло автоамата. Дональд Трамп в этот момент играл в гольф приблизительно в четырехстах метрах. Пока неизвестно, успел ли подозреваемый выстрелить. Он попытался скрыться на автомобиле, но был вскоре задержан благодаря свидетелям, сделавшим снимок машины подозреваемого. В кустах за решетчатой оградой, отделяющей гольф клуб от шоссе, была найдейна полуавтоматическая винтовка со снайперским прицелом, а также видеокамера.
Впоследствии источники ряда американских СМИ в правоохранительных органах подтвердили, что расследуют инцидент как возможную попытку покушения на бывшего президента.
В электронном письме своим сторонникам Дональд Трамп подтвердил, что он в безопасности, чувствует себя хорошо и „никогда не сдастся“.
Соперница Дональда Трампа в борьбе за президенство вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением, в котором говорится, что в Америке нет места насилию“. Президент Джо Байден дал указание выделить все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить безопасность бывшего президента.
13 июля Дональд Трамп был легко ранен в результате покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании.
В ведомстве местного шерифа сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Там также подтвердили, что один человек, предположительно имевший отношение к инциденту, был задержан, но не комментировали, планировал ли он нападение на бывшего президента.
Расследование инцидента ведет ФБР, генеральный прокурор США Меррик Гарлэнд получает отчеты о ходе расследования.
Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы Соединенных Штатов после инцидента с Дональдом Трампом в гольф-клубе в городе Уэст-Палм-Бич, пишет DW. „Я выражаю признательность Секретной службе и ее партнерам из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и людей вокруг него“, - отмечается в заявлении Байдена, опубликованного в соцсети Х в понедельник, 16 сентября.
Кандидат от республиканцев на должность вице-президента Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс написал в X, что с облегчением узнал о благополучном для своего однопартийца исходе инцидента в гольф-клубе. „Я рад, что президент Трамп в безопасности. Я поговорил с ним до того, как эта новость стала публичной, и, что удивительно, он был в хорошем настроении. Мы все еще не знаем многого, но сегодня вечером я буду крепче обнимать своих детей и произнесу молитву благодарности“, - заявил Вэнс.
Кандидаты на пост главы государства и должность вице-президента от Демократической партии Камала Харрис и Тим Уолз также прокомментировали инцидент в соцсети Х, отметив недопустимость насилия. „Насилию нет места в этой стране. Это не то, кем мы являемся как нация“, - написал Уолз.
Июльское покушение на Трампа
На Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Огонь по политику открыл 20-летний житель Пенсильвании. Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.
В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.
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