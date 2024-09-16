DELFI В УКРАИНЕ | Климкин: если бы я жил в Эстонии, то обязательно выучил бы эстонский для полноценной жизни

В Киеве на полях конференции Yes, организованной фондом Виктора Пинчука, Павел Климкин в беседе с корреспондентом Delfi поделился своими мыслями о том, что может сделать Эстония для усиления международной дипломатической изоляции России. Также он поделился своими мыслями о русскоязычных жителях Эстонии, которые считают, что „не все так однозначно“ и отметил важность изучения государственного языка для полноценной жизни и уважения к окружающим.