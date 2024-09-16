DELFI В УКРАИНЕ | Климкин: если бы я жил в Эстонии, то обязательно выучил бы эстонский для полноценной жизни
В интервью Delfi бывший министр иностранных дел Украины (2014–2019 г.) Павел Климкин заявил, что опыт Украины в вопросах языка и идентичности может быть полезен для Эстонии в контексте перехода на эстоноязычное образование.
В Киеве на полях конференции Yes, организованной фондом Виктора Пинчука, Павел Климкин в беседе с корреспондентом Delfi поделился своими мыслями о том, что может сделать Эстония для усиления международной дипломатической изоляции России. Также он поделился своими мыслями о русскоязычных жителях Эстонии, которые считают, что „не все так однозначно“ и отметил важность изучения государственного языка для полноценной жизни и уважения к окружающим.
В Эстонии большая русскоязычная община, и мы переходим на эстоноязычное образование, начиная с этого сентября. Как вы считаете, может ли опыт Украины в вопросах языка и идентичности быть полезен для Эстонии?