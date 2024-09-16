ВИДЕО | Эстонский велогонщик, вошедший в историю, завоевал бронзу на чемпионате Европы

Тим Мерлир из Бельгии стал чемпионом Европы по шоссейному велоспорту в групповой гонке, серебро завоевал Улав Коэй из Нидерландов. Бронзовый призер Мадис Михкельс с небольшим отрывом опередил бельгийца Йеспера Филипсена, 12-кратного победителя этапов Гранд-тура.

Бронза Мадиса Михкельса стала первой индивидуальной медалью для эстонских спортсменов на взрослых титульных соревнованиях по шоссейному велоспорту. Ранее в командной гонке Ааво Пиккуус становился чемпионом мира в 1977 году и олимпийским чемпионом в 1976 году.

Среди других эстонских участников Карл Патрик Лаук занял 25-е место, Раит Арм финишировал на 58-й позиции, а Норман Вахтра — на 71-й. Маркус Паюр и Сиим Кисконен не смогли завершить гонку.

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