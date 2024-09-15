15.09.2024, 21:57
Возле места, где находился Трамп, два человека открыли стрельбу
ФОТО: | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.
Возле места, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп во Флориде, два человека начали стрельбу.
Трампа спрятали в безопасное место.
Об этом сообщила команда Дональда Трампа, отметив, что с кандидатом в президенты все хорошо, ему ничего не угрожает.
Как пишет CNN, детали пока не разглашаются.
При этом New York Post сообщает, что два человека стреляли друг в друга за пределами гольф-клуба Трампа, он не был мишенью.
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