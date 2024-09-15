Глава „Ахмата“ отрекся от чеченских пленных

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа „Ахмат“ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не будет способствовать вызволению из плена чеченских военных, которые добровольно сдались Вооруженным силам Украины (ВСУ). Алаудинов записал видео с этим объявлением и разместил его в воскресенье, 15 сентября, в своем Telegram-канале.

„Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью“, - говорит Алаудинов на записи. „Как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить?“ - добавляет он.

Пленных Алаудинов призвал сделать все, чтобы их убили. „Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни“, - говорит он, добавляя, что, по его мнению, эти бойцы „сошли со священного пути“.

„Оставьте их себе“

В своем Telegram-канале командир „Ахмата“ рассказал, что к нему обращаются родственники чеченцев, взятых в плен украинскими военными, с просьбой помочь в освобождении их близких. Алаудинов сказал, что готов способствовать возвращению других пленных, но не чеченцев.

„Украинцам я говорю: оставьте их себе. Они нам не нужны 100 лет и два года. Вообще не надо мне звонить, я что вам - обменщик что ли“, - заявил он.

В начале августа Алаудинов говорил, что чеченские подразделения, защищавшие границу в Курской области РФ, не смогли отразить атаку ВСУ из-за того, что просто „разминулись“ с украинскими военными. Украинские солдаты просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, не вступая в бой, уверял он.

В то же время российский „военкор“ Юрий Котенок сообщал совершенно иное. Он утверждал, что „ахматовцы“ дислоцировались как раз в тех районах Курской области, где началось наступление ВСУ. Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ писал, что кадыровский спецназ в Кореневском районе после первых же ударов украинских военных „рассредоточился“.

Чеченские формирования во время мятежа Пригожина