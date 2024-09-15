В Египте автобус с туристами попал в ДТП: почти 50 человек пострадали

В результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на трассе Суэц-Каир в Египте пострадали 46 человек, в том числе 21 гражданин России, 11 - Турции, девять - Италии, три - Египта и два подданных Великобритании. Они доставлены в медицинский комплекс города Суэц, сообщило издание Ahram Online.

Автобус перевернулся вечером в субботу, 14 сентября. В числе травмированных египтян - представители туркомпании и помощник водителя. Туристы возвращались в Шарм-эш-Шейх после экскурсии.

В больнице объявили режим экстренной ситуации и созвали весь медперсонал для оказания помощи пострадавшим.

Глава Минздрава Египта следит за ситуацией

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффа, как отмечается, лично контролирует ситуацию.

Как уточнило издание Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легких до средних. Следственные органы Суэца выясняют причины ЧП. По сведениям агентства ANSA, семь итальянцев - в стабильном состоянии, двое - в критическом, их лечат в реанимации. Одна из пострадавших - 34-летняя итальянка - рискует потерять руку.

Больница оцеплена полицией, и вход в нее разрешен только персоналу и дипломатам из стран происхождения туристов..

В марте более 20 человек пострадали в результате аварии рейсового автобуса, вылетевшего с автобана в Северном Рейне - Вестфалии на западе Германии.

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