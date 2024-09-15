ФОТО и ВИДЕО | В результате российского удара по Харькову пострадали более 30 человек

По словам мэра города Игоря Терехова, военные РФ применили управляемые авиабомбы. Удар пришелся по десятому этажу жилого дома, после чего в здании начался пожар, охвативший четыре этажа — с девятого по 12-й.

На данный момент известно о 33 раненых мирных жителях, среди них — несколько детей.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото последствий российского авиаудара. „Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, объективно нужными. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно предохраняет от террора“, — написал он.

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