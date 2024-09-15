Центральная Европа борется с катастрофическими наводнениями

В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о „беспрецедентной экстремальной ситуации“.

Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.

Шторм „Борис“ привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.

В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией, сообщает чешская энергетическая компания CEZ.

В Праге возведены заграждения от наводнений.

„Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше сказываются на европейском континенте — с драматическими последствиями“, — заявил в субботу президент Румынии Клаус Йоханнис.

Из-за изменения климата экстремальные осадки становятся все более вероятными в Европе — как и во многих других частях мира. Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным дождям.

Эмиль Драгомир, мэр деревни Слобозии-Конаки в румынском регионе Галац, сообщил, что затоплено 700 домов. „Это катастрофа эпических масштабов“, — сказал Драгомир.

В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.

Жительница города Зофия Овсяка рассказала, что все в городе напуганы и „нет никакой надежды на то, что дождь прекратится“.

BBC News Русская служба пишет, что в Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.