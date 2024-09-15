Центральная Европа борется с катастрофическими наводнениями(1)
Проливные дожди, вызванные штормом „Борис“, продолжают сеять хаос по всей Центральной и Восточной Европе. Аварийные службы укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями после того, как проливные дожди привели повышению уровня воды в реках. От воды пострадали тысячи домов, пишет BBC News Русская служба.
В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о „беспрецедентной экстремальной ситуации“.
Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.
Шторм „Борис“ привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.
В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией, сообщает чешская энергетическая компания CEZ.
В Праге возведены заграждения от наводнений.
„Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше сказываются на европейском континенте — с драматическими последствиями“, — заявил в субботу президент Румынии Клаус Йоханнис.
Из-за изменения климата экстремальные осадки становятся все более вероятными в Европе — как и во многих других частях мира. Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным дождям.
Эмиль Драгомир, мэр деревни Слобозии-Конаки в румынском регионе Галац, сообщил, что затоплено 700 домов. „Это катастрофа эпических масштабов“, — сказал Драгомир.
В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.
Жительница города Зофия Овсяка рассказала, что все в городе напуганы и „нет никакой надежды на то, что дождь прекратится“.
BBC News Русская служба пишет, что в Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.
Выступая в городе Клодзко недалеко от границы с Чехией, одном из наиболее пострадавших от наводнения, премьер Туск сказал, что более полутора тысяч человек в этом районе уже были эвакуированы.
Он призвал других жителей сотрудничать с аварийно-спасательными службами, когда те обращаются к ним с просьбой покинуть свои дома. В этом районе 17 тысяч человек остались без электричества, сказал Туск, где-то отсутствует сигнал мобильной связи и интернет.
В Чешской Республике в субботу прорвало плотину на юге страны. Министр окружающей среды Петр Хладик призвал жителей наиболее пострадавших районов подготовиться к тому, чтобы покинуть свои дома.
По словам Хладика, земля пропитана водой и дождевая вода остается на поверхности, что увеличивает риск внезапных наводнений. Министр также предупредил, что дожди в Чехии ожидаются до вторника.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что страна готовится к „тяжелым выходным“. Власти устанавливают защитные стены из мешков с песком и металлических ограждений.
Футбольные матчи в двух высших лигах страны, запланированные на эти выходные, были отменены.