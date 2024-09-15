В 2026 году Таллинн примет чемпионат Европы по фехтованию

„На конгрессе ЕКФ в Будапеште 14 сентября 2024 года было принято решение о проведении чемпионата Европы по фехтованию среди взрослых в 2026 году в Таллинне. Решение было принято 42 государствами-членами, 24 из которых проголосовали за Эстонию. Второй кандидат - столица Армении Ереван - получил 18 голосов“, - говорится в сообщении Союза фехтования Эстонии.

Член правления организации, тренер и шпажистка сборной Эстонии Ирина Эмбрих позитивно оценила эту новость.

„До этого мы проводили только этапы Кубка мира и молодежные чемпионаты Европы, но первенство континента среди взрослых - это турнир уже несколько иного класса. Поэтому, конечно, это очень круто“, - отреагировала Эмбрих в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.

„Это увеличит популярность фехтования. Также домашний турнир позволяет заработать на его проведении, а сборная Эстонии экономит свой бюджет, поскольку любой поездка на чемпионат Европы стоит денег. Для Эстонии очень здорово, что наши зрители смогут вживую посмотреть соревнования такого уровня. Для самих спортсменов возможность участвовать в домашнем чемпионате Европы - это дополнительная мотивация тренироваться как можно лучше и хорошо себя показать“, - добавила Ирина Эмбрих.

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