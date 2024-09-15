Редактор телеграм-канала: „из-за режима Лукашенко отсидела на зоне от звонка до звонка“

Я не хотела уезжать так сразу — хотела бы подольше побыть в Беларуси, потому что это моя жизнь, это моя родина. Я люблю свою страну до безумия. (пауза) Но находиться в постоянном страхе просто невозможно. У меня не было другого выхода. Плюс еще этот надзор (политзаключенные после освобождения остаются под „превентивным надзором “ со стороны силовиков. — Прим. ред.) — статья у меня тяжкая, в колонии я была признана злостным нарушителем. Сами понимаете, с таким кейсом можно было ожидать чего угодно. И чего ждать у моря погоды? Опять обрекать близких на эти страдания? Нет.

— Да. И те несколько дней (после освобождения. — Прим. ред.), что я находилась в Беларуси, у меня просто была какая-то паника. Я смотрела в глазок, напрягалась от каждого звука, если где-то хлопнут дверью. Знаете, я просто поняла, что не смогу долго протянуть в таких условиях.

— Да, у меня в этот день закончился срок. Как говорят на зоне, от звонка до звонка. Вы знаете, я не могу сказать, что 29 июня 2024 года был такой двойной праздничный день для меня. Я этого совершенно не чувствовала. Ну, вышла… Куда я вышла?! Зачем я вышла?! Я вышла просто с такой расшатанной нервной системой, что до сих пор не могу прийти в себя. Только будучи уже здесь [за границей], я перестаю дергаться. То есть не оборачиваюсь на улицах. Вчера шла по улице, прошла мимо людей в форме. И потом уже словила себя на мысли, что прошла мимо людей в форме и ни разу не дернулась. Вернулась обратно, чтобы перепроверить свои ощущения (смеется). Опять прошла мимо. И да, действительно, я не дергаюсь, потому что знаю, что эти люди в форме меня ни за что не тронут. Я абсолютно правопослушный гражданин, я не экстремист, не вор. Здесь я могу как-то расслабиться. Хотя, когда сегодня выходила из дома, у меня сработала старая привычка — я сначала посмотрела в глазок, а потом открыла дверь.

„Она напугана так, что никогда в жизни больше не то что лайк не поставит — не подойдет к ноутбуку и телефон в руки не возьмет“

Ирину Счастную задержали 18 ноября 2020 года. До этого женщина вернулась в Беларусь после того, как уезжала в Украину, опасаясь репрессий. Суд проходил в закрытом формате в мае 2021-го, на скамье подсудимых вместе с ней также находились Павел Северинец , Дмитрий Козлов , Евгений Афнагель , Павел Юхневич , Максим Винярский и Андрей Войнич . Счастную приговорили к четырем годам колонии по ч. 2 ст. 293 УК РБ о массовых беспорядках.

— На моей памяти кого-то по помилованию выпускали редко. Но в любом случае, когда люди выходят на свободу, для всех это большой праздник, потому что еще один человек вырвался оттуда. А насчет амнистии — знаете, в колонии очень большой скепсис, что она коснется политических. По крайней мере, так было при мне. Хотя, пока я была в колонии и говорила с женщинами, мы все-таки надеялись, что людей начнут отпускать. Правда, по нашим подсчетам, это должно было произойти несколько позже. Но, если это случилось сейчас и будет продолжаться в дальнейшем, все, безусловно, будут только рады. Понимаете, когда я только попала в колонию, ходили такие мнения, что на помилование пишут предатели. Я в корне была с этим не согласна. Хотя сама никогда не писала прошений, но и не осуждала людей, которые это делают. Человек должен иметь право выбирать. И если есть шанс вырваться на свободу — пожалуйста! Потом, постепенно на моей памяти многие девочки писали прошения, но вышли единицы.

— Им оставалось минимально досидеть — месяц или что-то такое. Да, ходили слухи в колонии, что вызывали их куда-то с какими-то документами. Но слух есть слух — остается только гадать. Основное предположение было, что их все-таки помилуют.

Я знаю только одно — нужно учиться жить заново. Ты не имеешь права расслабляться, реветь в подушку, ходить по психологам и жаловаться — это неправильно. Тебя ждет ребенок, которого ты давно не видела, ждут супруг, куча друзей. Все, надо брать себя в руки, приводить в порядок и работать, работать и еще раз работать. Поэтому теперь я за границей, привыкаю к другой жизни, к свободной жизни — какой живут люди во всем цивилизованном мире. Хотя, конечно, еще где-то иногда настораживаюсь. Но потом быстро себя осекаю: здесь мне вообще ничего не грозит. Ко мне не будут ломиться в квартиру, меня не будут называть экстремистом за то, что я где-то лайк поставила.

Надеюсь, теперь что-то изменится к лучшему и это как-то поможет людям. Я знаю женщин, которые до всей этой истории вели образ жизни, который ближе им, а не нам (речь об аполитичных людях или сторонниках власти и тех, кто выступает против. — Прим. ред.). То есть посещали какие-то мероприятия, были близки к исполкомам. И вот просто 2020 год, случайно что-то где-то — и у нее срок. А она вообще не понимает, что происходит и как здесь оказалась. Ну, если такой человек пишет на помилование, если он действительно раскаивается, отпустите его к семье! Она напугана так, что никогда в жизни больше не то что лайк не поставит — не подойдет к ноутбуку и телефон в руки не возьмет. Она не представляет никакой угрозы. Опять-таки, я очень надеюсь, что это какое-то позитивное начало. Потому что люди устали, и все хотят домой. Представляете, сейчас 2024 год! А многие сидят с 2020-го. Это неимоверно тяжело.

„Я изменилась очень сильно, и не в лучшую сторону“

— За эти почти четыре года пожалели хоть раз, что были активисткой, не молчали?

— Есть две вещи, о которых я жалею по сей день. Первая — арест был днем, когда дома находились сын и моя мама-пенсионерка. Все случилось на их глазах и, надо сказать, происходило не очень красиво. Такие вещи не должны видеть маленькие дети и пожилые родители. А до этого, накануне вечером я была дома одна, в дверь постучали. Я тихонечко подошла к глазку, увидела, что стоит человек в форме ЖКХ, поняла, что это за фрукт, и не открыла. Потом же половина людей, которые меня забирали, были в этой форме. И вот после я пожалела, что не открыла дверь в тот вечер, пока дома никого не было. А второе, о чем жалею, — что вернулась осенью 2020 года из Киева в Минск.

— Вашему сыну тогда было десять лет. Как он сейчас?