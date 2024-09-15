ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (935-й день) | Глава МИД Украины: угрозы Путина в адрес Запада не действуют, он не раз угрожал и ничего не сделал
Подводим итоги очередного дня войны.
В результате удара по Харькову пострадали более 30 человек
Сегодня днем в Харькове прогремела серия взрывов, один удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. Начался пожар, есть разрушения. Пострадало более 30 человек.
МИД Польши призвал прекратить выплату пособий украинским мужчинам-беженцам в ЕС, в Киеве поддержали идею
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после поездки в Киев и встречи там со своим украинским коллегой Андреем Сибигой призвал страны Евросоюза перестать выплачивать пособия украинским мужчинам-беженцам призывного возраста в ЕС, чтобы стимулировать их вернуться на родину. Это позволит Украине пополнить войска для борьбы с российской армией. Кроме того, по словам Сикорского, отмена социальных выплат для украинских беженцев-мужчин также пойдет на пользу государственной казне в принимающих украинцев странах Западной Европы.
По данным Евростата, по состоянию на июль этого года более 4,1 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах ЕС, около 22% из них — взрослые мужчины.
В ночь на 15 сентября, как сообщили ВСУ, российский войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из аннексированного Крыма.
Одной - управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной части Запорожской области и 14 „Шахедами“, запущенными из Курска и с крымского мыса Чауда. ВСУ сбили ракету Х-59 и десять беспилотников. Украинская ПВО работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Региональные власти сообщали об обстрелах Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Украинские официальные лица сообщили, что операция ВСУ в Курской области побудила РФ увеличить численность российской группировки войск в этом регионе более чем в три раза. Представитель оперативного командования „Север“ заявил, что к началу операции численность российских войск в Курской области составляла 11 тысяч, а теперь насчитывает от 30 до 45 тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что там находится 40 тысяч россиян, их число намерены увеличить до 60-70 тысяч. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что в Курской группе Северной группировки войск России числятся около 35,5 тысячи человек. Но сколько именно человек находится в этом регионе в Росгвардии, среди пограничников, в регулярных и нерегулярных частях, среди призывников, пока не понятно. По мнению аналитиков, контрнаступление России, скорее всего, потребует даже больше живой силы и техники, чем уже сосредоточено в этом районе, а следовательно, и дополнительных передислокаций с территории Украины.
Минобороны России отчиталось, что ночью российская ПВО сбила 29 украинских беспилотников.
15 — над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской, Ростовской и Рязанской.
Глава МИД Украины: угрозы Путина в адрес Запада не действуют, он не раз угрожал и ничего не сделал
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не верить в реальность угроз российского президента Владимира Путина, прозвучавшие в контексте обсуждения возможности наносить удары западным оружием по целям в глубине России.
„Угрозы Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться им. Весной 2022 года он предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы“, — написал Сибига в соцсети X.
„Путин угрожал последствиями расширения НАТО, но ничего не сделал, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, — продолжил министр. — Несмотря на все угрозы, он ничего не сделал, когда Украина получила F-16. Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям“.
Командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов заявил, что чеченские военные, которые добровольно сдались в плен ВСУ, „не заслуживают жизни“.
В своем телеграм-канале он рассказал, что к нему обращаются родственники чеченцев, взятых в плен украинскими военными, с просьбой помочь в освобождении их близких. По его словам, он „пришел в ярость“, увидев съемку военнопленных из Чечни, на которой те просят сотрудников украинских спецслужб связаться с Алаудиновым, который якобы знает, „как их обменять“.
Командир „Ахмата“ сказал, что готов способствовать возвращению других пленных, но не чеченцев, для которых попасть в плен — „самый большой позор“. Алаудинов утверждает, что готов делать исключение только для тяжело раненых и контуженных военнослужащих.
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