ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (935-й день) | Глава МИД Украины: угрозы Путина в адрес Запада не действуют, он не раз угрожал и ничего не сделал

В результате удара по Харькову пострадали более 30 человек Сегодня днем в Харькове прогремела серия взрывов, один удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. Начался пожар, есть разрушения. Пострадало более 30 человек.

МИД Польши призвал прекратить выплату пособий украинским мужчинам-беженцам в ЕС, в Киеве поддержали идею Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после поездки в Киев и встречи там со своим украинским коллегой Андреем Сибигой призвал страны Евросоюза перестать выплачивать пособия украинским мужчинам-беженцам призывного возраста в ЕС, чтобы стимулировать их вернуться на родину. Это позволит Украине пополнить войска для борьбы с российской армией. Кроме того, по словам Сикорского, отмена социальных выплат для украинских беженцев-мужчин также пойдет на пользу государственной казне в принимающих украинцев странах Западной Европы. По данным Евростата, по состоянию на июль этого года более 4,1 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах ЕС, около 22% из них — взрослые мужчины.

В ночь на 15 сентября, как сообщили ВСУ, российский войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из аннексированного Крыма. Одной - управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной части Запорожской области и 14 „Шахедами“, запущенными из Курска и с крымского мыса Чауда. ВСУ сбили ракету Х-59 и десять беспилотников. Украинская ПВО работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Региональные власти сообщали об обстрелах Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Украинские официальные лица сообщили, что операция ВСУ в Курской области побудила РФ увеличить численность российской группировки войск в этом регионе более чем в три раза. Представитель оперативного командования „Север“ заявил, что к началу операции численность российских войск в Курской области составляла 11 тысяч, а теперь насчитывает от 30 до 45 тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что там находится 40 тысяч россиян, их число намерены увеличить до 60-70 тысяч. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что в Курской группе Северной группировки войск России числятся около 35,5 тысячи человек. Но сколько именно человек находится в этом регионе в Росгвардии, среди пограничников, в регулярных и нерегулярных частях, среди призывников, пока не понятно. По мнению аналитиков, контрнаступление России, скорее всего, потребует даже больше живой силы и техники, чем уже сосредоточено в этом районе, а следовательно, и дополнительных передислокаций с территории Украины.

Минобороны России отчиталось, что ночью российская ПВО сбила 29 украинских беспилотников. 15 — над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской, Ростовской и Рязанской.

Глава МИД Украины: угрозы Путина в адрес Запада не действуют, он не раз угрожал и ничего не сделал Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не верить в реальность угроз российского президента Владимира Путина, прозвучавшие в контексте обсуждения возможности наносить удары западным оружием по целям в глубине России. „Угрозы Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться им. Весной 2022 года он предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы“, — написал Сибига в соцсети X. „Путин угрожал последствиями расширения НАТО, но ничего не сделал, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, — продолжил министр. — Несмотря на все угрозы, он ничего не сделал, когда Украина получила F-16. Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям“.