ВИДЕО | Стихия бушует: Таллинн частично затопило из-за сильного ливня, движение по Ярвевана и Рейди теэ перенаправлено

Синоптик Кайро Кийтсак предупредил в социальных сетях, что по состоянию на 20:00 в некоторых районах Таллинна наблюдаются локальные наводнения. По его словам, идут сильные дожди и грозы.

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Полиция сообщила, что в результате сильных дождей на дорогах и улицах Таллинна образовались наводнения, которые серьезно затруднили движение в разных частях города. В настоящее время закрыто и перенаправлено движение по улице Ярвевана и Рейди теэ, где из-за наводнения образовались большие пробки.

Полиция просит людей по возможности воздержаться от поездок, особенно в местах, где наводнение более вероятно, таких как различные туннели, более низкие дороги и улицы. Если же поездка неизбежна, полиция просит быть особенно бдительными, проявлять терпение и следовать указаниям сотрудников полиции, аварийных служб и муниципальной полиции, которые будут постоянно регулировать движение.

Согласно карте движения грозы, в 21:00 шторм будет преобладать в Северной и Западной Эстонии, особенно сильные грозы будут в районе Рапла. Шторм будет также в окрестностях эстонско-латвийской границы.

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По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье погода будет дождливой, но безветренной. В Западной Эстонии будет облачно с прояснениями, на востоке - от низкой до частичной облачности. В некоторых местах пройдут ливни, местами грозы и сильные дожди, больше ливней будет в Западной и Центральной Эстонии. Местами будет наблюдаться туман. Ветер будет слабым и переменным, северо-восточным с порывами 3-9 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18°C.