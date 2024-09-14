ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (934-й день) | Украине пока не разрешили бить дальнобойными ракетами по территории России

„Это остается“ неизменным, заявил глава правительства Германии. „Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому“, - добавил Шольц. „Я не буду этого делать (давать разрешение Киеву. - Ред.), потому что считаю это проблемой“, - резюмировал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил, что Украина не должна использовать поставляемое Германией дальнобойное оружие для атак на цели глубоко на территории России. Соответствующее заявление политик сделал в формате общественного диалога с жителями города Пренцлау в федеральной земле Бранденбург. Его слова в субботу, 14 сентября, приводит агентство Reuters.

По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер не обозначил никакого решения по вопросу, нужно ли разрешить Украине наносить удары западными ракетами по целям в глубине территории России.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его переговоры с президентом США Джо Байденом носили стратегический, а не тактический характер, и на них не шла речь „о каком-то конкретном решении“. Накануне визита Стармера в Вашингтон западная пресса писала, что он намерен убедить Байдена разрешить Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России.

Переговоры Байдена и Стармера завершились. О решении, нужно ли разрешить Украине бить по территории России, не сообщили

По данным собеседников агентства, среди целей, которые украинские военные расчитывают поразить, если запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по РФ будет снят, командные центры, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения живой силы противника.

Украинская сторона предоставила США и Великобритании список целей на территории РФ, по которым хотела бы наносить удары дальнобойными ракетами, пишет Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

ISW: ВСУ перешли границу России на новом участке Курской области

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке о ситуации на фронте подтверждают сведения о том, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области, однако масштаб этой операции, судя по всему, пока остается небольшим.

По сведениям ISW, который ссылается на геолоцированные кадры, ВСУ приблизились с юга к селу Веселое (оно находится к юго-западу от районного центра — поселка Глушково — и в 3,5 километрах от границы с Украиной). Российские источники при этом утверждают, что ВСУ атаковали российских военных к востоку от Веселого — около сел Новый Путь и Медвежье. Российские провоенные блогеры утверждают, что ВСУ не смогли зайти в Веселое.

Киев: Россия резко увеличила число кораблей-ракетоносителей в Черном море

Военно-морские силы Украины сообщили о резком увеличении в акватории Черного моря и в Средиземном море российских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет „Калибр“.

Это может говорить об угрозе ударов по территории Украины с применением „Калибров“, полагают в Киеве.

Утром 14 сентября в акватории Черного моря, по данным ВМС Украины, находятся 16 российских кораблей, семь из которых являются носителями крылатых ракет „Калибр“ (общий залп может составить до 48 ракет).

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103

Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу Россия и Украина снова провели обмен пленными – при этом на родину вернулись по 103 захваченных военнослужащих с обеих сторон. Украинские источники эти данные пока не комментировали. В сообщении российского оборонного ведомства сказано, что все переданные Украиной пленные сейчас находятся в Беларуси. Эти военные были захвачены в Курской области, отмечает Минобороны РФ.