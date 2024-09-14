ВИДЕО | Центральная Европа готовится к мощным наводнениям. В Румынии от стихии погибли четыре человека

В Румынии, где ливни начались раньше, пять человек стали жертвами наводнения, четыре из них — жители уезда Галац, который находится на юго-востоке страны.

Их тела были обнаружены во время поисково-спасательной операции в затопленных районах. „Из своих домов спасены десятки людей в 19 районах страны“, — сообщили агентству AFP в румынских спасательных службах.

Ожидается, что в некоторых районах, например, в высокогорье на польско-чешской границе (горный хребет Высокий Есеник), выпадет до 40 см осадков. Проливные дожди будут сопровождаться штормовым ветром — в чешской Моравии скорость ветра, по данным метеорологов, будет достигать 100 км в час.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что небольшим городам Морув и Глухолазы, расположенным около границы с Чехией, угрожает опасность.

В Глухолазах уровень воды в реке превысил безопасные показатели на два метра, часть жителей была эвакуирована. „Ситуация выглядит очень плохо, — говорит чиновник. — У нас трудное положение с четырьмя речками. Четырем городам угрожает эвакуация и ущерб“.

Метеорологическая служба Польши сообщила об „угрозе локальных наводнений с пятницы по воскресенье“ [13-15 сентября].

Польский премьер-министр Дональд Туск накануне посетил город Вроцлав, который может стать одним из наиболее пострадавших в случае наводнения. Он сказал, что что „причин для паники нет“, однако призвал жителей готовиться к возможному стихийному бедствию.

В Польше в состояние повышенной готовности приведены войска территориальной обороны.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение самого высокого уровня из-за сильных дождей и расширил зону возможного затопления — теперь в него попадает устье реки Одер — в месте ее впадения в Балтийское море.

В Малопольском и Нижеселезийском воеводстве заготовлены сотни тысяч мешков с песком.

При этом, по словам Туска, власти не ожидают масштабного наводнения, скорее, речь идет о кратковременных локальных наводнениях, ливневых паводках.