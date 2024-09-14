У государства нет намерения вновь открыть пограничный пункт „Нарва-2“

Такое заявление он сделал на этой неделе во время инфочаса в Рийгикогу, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Алексея Евграфова из Центристской партии, передает rus.err.ee.

По его словам, это нельзя сделать по соображениям безопасности, а также из-за агрессивных действий России, в том числе гибридных атак и поддержки различных нарушений границы.

В настоящее время из Нарвы попасть в Россию можно только через пограничный пункт „Нарва-1“, который с мая работает не круглосуточно, а с 7 утра до 23:00. На погранпереходе регулярно возникают длинные очереди.

„В ночное время граница была закрыта из-за решения России. Эстония должна реагировать на каждую реакцию России, и от России зависит, насколько будет открыта граница и что происходит с границей“, - заявил Ляэнеметс, пояснив, что после того как с 1 февраля прекратилось движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему Ивангород и Нарву, в том числе и в ночное время, у Эстонии нет причин держать КПП в Нарве открытым в ночное время.

Он также в очередной раз повторил, что правительство не рекомендует гражданам Эстонии посещать Россию.