За рубежом
15.09.2024, 18:30

DELFI В УКРАИНЕ | Кирилл Буданов: сотрудничество Украины и Эстонии в разведке — двустороннее и максимально тесное

 
„проблемы у РФ начнутся летом 2025 года“
Kõrõlo Budanov
Kõrõlo Budanov
ФОТО: Roman Starapopov/kaader videost | Delfi Meedia

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью корреспонденту Delfi рассказал о тесном сотрудничестве Украины и Эстонии в области разведки.

В частности глава ГУР на прошедшей в Киеве конференции Yes, организованной фондом Виктора Пинчука, рассказал о текущей военной и экономической ситуации в России, заявив, что ключевые проблемы для РФ начнут проявляться летом 2025 года.

Буданов отметил, что Россия осознает: если не добиться победы в войне до 2025-2026 годов, она выпадет из числа мировых сверхдержав, уступив место США и Китаю. Об этом, по словам Буданова, говорится в их собственных документах, которые подтверждают, что Кремль понимает критичность этого периода для своего будущего.

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