DELFI В УКРАИНЕ | Кирилл Буданов: сотрудничество Украины и Эстонии в разведке — двустороннее и максимально тесное

В частности глава ГУР на прошедшей в Киеве конференции Yes, организованной фондом Виктора Пинчука, рассказал о текущей военной и экономической ситуации в России, заявив, что ключевые проблемы для РФ начнут проявляться летом 2025 года.

Буданов отметил, что Россия осознает: если не добиться победы в войне до 2025-2026 годов, она выпадет из числа мировых сверхдержав, уступив место США и Китаю. Об этом, по словам Буданова, говорится в их собственных документах, которые подтверждают, что Кремль понимает критичность этого периода для своего будущего.