15.09.2024, 18:30
DELFI В УКРАИНЕ | Кирилл Буданов: сотрудничество Украины и Эстонии в разведке — двустороннее и максимально тесное
„проблемы у РФ начнутся летом 2025 года“
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью корреспонденту Delfi рассказал о тесном сотрудничестве Украины и Эстонии в области разведки.
В частности глава ГУР на прошедшей в Киеве конференции Yes, организованной фондом Виктора Пинчука, рассказал о текущей военной и экономической ситуации в России, заявив, что ключевые проблемы для РФ начнут проявляться летом 2025 года.
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