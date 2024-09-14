Собаководы Нарвы и Нарва-Йыэсуу, будьте осторожны – разбросают вакцину от бешенства

Вакцинацию проведут посредством разбрасывания специальных приманок в виде капсул с вакциной от бешенства, покрытых твердой массой на основе рыбной муки. Их будут рассеивать с маломерных самолетов. Как информирует PTA, вакцину не будут распространять над городами, населенными пунктами, дорогами, водоемами и загонами для скота.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Аве-Ли Тоомвап, вакцинация против бешенства очень важна, потому что эта болезнь широко распространена в соседней России. „Риск того, что она распространится оттуда в Эстонию через диких или бродячих животных, по-прежнему высок, – объясняет Тоомвап. – Вакцинация животных против бешенства – единственный способ защитить и животных, и человека от этого опасного заболевания“. В основном, по сведениям РТА, это касается лис и енотовидных собак. Эстония проводит такую вакцинацию диких животных два раза в год.

Так выглядит приманка для диких животных с вакциной от бешенства:

Владельцы собак Нарвы и Нарва-Йыэсуу нередко любят прогуливать своих питомцев в окрестных лесах. Поэтому им следует быть особо внимательными. Департамент просит в период проведения вакцинации воздержаться от посещения обрабатываемых зон с домашними животными, чтобы они не съели приманку с вакциной для диких животных.

Если же вы нашли приманку с вакциной, ее нельзя трогать, предупреждает PTA. Если есть риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, следует надеть резиновые перчатки и перенести ее в уединенное место. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или в рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу.

PTA напоминает, что не менее важна и вакцинация домашних животных, которая является обязанностью владельца животного и должна проводиться не реже одного раза в два года.