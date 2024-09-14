„Выступают против жизни“. Папа Франциск раскритиковал Трампа и Харрис и призвал американцев голосовать за „меньшее зло“

Франциск высказался весьма резко, когда его попросили прокомментировать два главных вопроса на выборах — аборты и миграцию. Папа Римский заявил, что миграция — это право, описанное в Священном Писании, и всякий, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужестранца, совершает „тяжкий грех“.

Он также был резок в высказываниях об абортах.

„Сделать аборт — значит убить человека. Вам может нравиться это слово или нет, но это убийство“, — сказал он.

Папа Римский не упомянул имен Дональда Трампа или Камалы Харрис, однако заявил, что оба выступают против жизни — и „тот, кто изгоняет мигрантов, и тот, кто убивает младенцев“. При этом он напомнил американцам о гражданском долге голосовать.

„Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю“, — сказал он.

Кандидат в президенты США Камала Харрис отстаивает право женщин США на аборты. А республиканец Дональд Трамп неоднократно выступал за ужесточение правил миграции и заявлял о планах построить стену на границе США и Мексики.

Выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года.