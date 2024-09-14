Правдиво ли видео о том, что родственникам мужа Харрис принадлежит доля в компании, выпускающей блокаторы полового созревания?
В сентябре 2024 года в Telegram распространилось утверждение, что близкие родственники Дугласа Эмхоффа — акционеры крупнейшего производителя блокаторов полового созревания. Мы проверили подлинность подобных публикаций.
Вирусные посты основаны на англоязычном видео, длящемся чуть больше минуты и якобы опубликованном BBC. В нём говорится, что семья Дугласа Эмхоффа, мужа кандидатки в президенты США Камалы Харрис, владеет акциями фармацевтической компании AbbVie — производителя гормонального препарата Lupron Depot, который блокирует половое созревание, доступен для применения детьми с гендерной дисфорией в возрасте от восьми лет и якобы вызывает бесплодие. Из этого авторы ролика делают вывод, что Эмхофф заинтересован в популяризации использования блокаторов полового созревания. В конце видео отмечается, что Харрис уже подозревали в конфликте интересов, когда в 2015 году калифорнийские прокуроры во главе с нынешней кандидаткой в президенты отказались проводить расследование в отношении Herbalife, а интересы компании защищала юридическая фирма, принадлежавшая Эмхоффу.
Ролик опубликовали такие Telegram-каналы, как „Бочарик (ага, тот самый)“ (166 000 просмотров на момент написания разбора), „Кот Костян — официальный канал“ (150 000), „Культурненько“ (103 000), „В джазе только девушки“ (55 000) и „Ыыху Москвы“ (46 000).
Хотя проблемы сообщества ЛГБТ+ в целом и трансперсон в частности не входят в число тем, которые больше всего волнуют американцев в преддверии выборов главы государства, они часто упоминаются в рамках предвыборных кампаний обоих кандидатов. Харрис — последовательная защитница прав квиров и трансгендерных людей, а многие активисты поддерживают её кандидатуру, несмотря на былые упрёки, подозрения и обвинения. Соперник действующего вице-президента, республиканец и бывший глава государства Дональд Трамп, напротив, эксплуатирует в своих выступлениях и заявлениях тему трансгендерности, обещая в случае победы на выборах „защищать детей от гендерного безумия левых“ и отменить меры по защите ЛГБТ+, введённые администрацией Джо Байдена. В 2023 году политик выступил и против незаконного использования блокаторов полового созревания, а также потребовал провести расследование в отношении их производителей.
Связанные с трансгендерностью вопросы обсуждались и в ходе дебатов Трампа и Харрис, состоявшихся в ночь на 11 сентября 2024 года по московскому времени. Например, Трамп заявил, что в случае избрания президентом его соперница собирается „проводить трансгендерные операции на нелегалах, находящихся в тюрьме“. Судя по всему, это искажённый пересказ недавнего сюжета CNN — журналисты рассказали, что в 2019 году, участвуя в праймериз от Демократической партии, Харрис ответила на вопросы анкеты Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). В частности, политик отметила, что считает важным предоставлять всю необходимую и связанную с трансгендерным переходом медицинскую помощь людям, зависящим от государства, в том числе находящимся в местах заключения.
Упоминаемая в видео корпорация AbbVie — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. В число её наиболее востребованных разработок входят препараты для лечения хронического лимфолейкоза, артрита, псориаза, гепатита C и многих других заболеваний. Акции AbbVie торгуются на бирже, всего в обращении находятся более 1,7 млрд ценных бумаг.
„Проверено“ не удалось обнаружить в авторитетных источниках сообщений, что Эмхофф или его близкие родственники когда-либо покупали акции этой фармацевтической компании. Авторы вирусного ролика при этом не называют источник своей информации. По американским законам AbbVie обязана раскрывать данные об инвесторах (физических и юридических лицах), которым принадлежат более 5% её акций. В годовом отчёте за 2023 год указаны два таких акционера: инвестиционные компании The Vanguard Group (9,08%) и BlackRock (8,1%). Судя по официальной декларации Харрис, её муж сравнительно активно занимается инвестициями, но предпочитает не акции, а менее рискованные ценные бумаги, преимущественно биржевые фонды (ETF). Однако даже если бы Эмхофф через родственников владел миноритарной долей в AbbVie, уличать его на этом основании в популяризации блокаторов полового созревания так же оправданно, как и в популяризации борьбы с онкологическими и другими заболеваниями, препараты против которых продаёт компания.
AbbVie действительно производит упомянутый в ролике препарат Lupron Depot. Согласно описанию лекарственного средства с сайта компании, он может использоваться для детей в возрасте восьми-девяти лет при лечении преждевременного полового созревания. Эта патология мало распространена: она встречается у одной из 5000 — 10 000 девочек и ещё реже у мальчиков. Дети, у которых половое созревание начинается раньше обычного, могут столкнуться с трудностями в общении с окружающими и, как следствие, психологическими проблемами. Лечение подразумевает торможение полового созревания до возраста начала „нормального“ пубертата (8–13 лет у девочек и 9–14 лет у мальчиков).
Также в вирусном видео говорится, что Lupron Depot используется при гендерной дисфории, то есть несоответствии гендерной самоидентификации человека и его биологического пола. В материалах на сайте AbbVie о подобном применении этой разработки не сказано, хотя схожие препараты и правда могут быть назначены при поставленном диагнозе для замедления полового созревания. В 2021 году генеральный прокурор Техаса Кевин Пакстон объявил о начале расследования в отношении AbbVie и нескольких других компаний — их заподозрили в рекламе блокаторов полового созревания как средств для уже вступивших в пубертат подростков с гендерной дисфорией. На момент написания этого разбора офис Пакстона так и не представил результаты расследования.
Как утверждают авторы ролика, применение Lupron Depot способно привести к бесплодию пациентов в будущем. О подобном побочном эффекте не сообщает ни AbbVie, ни Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), которое проверяет препараты перед их выходом на рынок. Среди возможных негативных последствий FDA называет кожные реакции, дискомфорт и внутричерепную гипертензию.
Наконец, в видео напоминают о скандале 2015 года вокруг компании Herbalife. Будучи генеральным прокурором Калифорнии, Харрис, предположительно, отказалась возбуждать против корпорации, продающей биологически активные добавки, уголовное дело по обвинению в использовании мошеннических механизмов в маркетинге. А интересы Herbalife защищала принадлежащая Эмхоффу юридическая фирма Venable. Муж будущего вице-президента США присоединился к этой компании в 2006 году, получил в ней долю и спустя несколько лет стал управляющим директором офисов в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. История вокруг несостоявшегося расследования в отношении Herbalife всплывала в прессе ещё в 2019-м, когда Харрис вела свою первую президентскую кампанию. По данным американских СМИ, сам Эмхофф не участвовал в представлении интересов Herbalife, но причины, по которым его жена проигнорировала призывы коллег возбудить дело, до сих пор точно не известны.
Иными словами, в ролике, якобы выпущенном BBC, присутствует нехарактерное для столь крупного и авторитетного СМИ количество ошибок, неточностей и неаккуратных формулировок. Хотя по своему оформлению видео и напоминает контент Британской вещательной корпорации, обнаружить его на официальных ресурсах этого СМИ (сайте, аккаунтах в Facebook, Instagram, X, YouTube и TikTok) не удалось. Дизайн вирусного ролика отличается от того, что использует BBC в последнее время:издание отказалось от демонстрации логотипа в начале видео, а также преимущественно сопровождает видеоряд закадровым комментарием и не использует фоновую музыку.
При сравнении оригинальных видео BBC и вирусного ролика заметно, что шрифт отличается. Это видно по буквам a, k, g, s.
Самая ранняя публикация, в которой было использовано видео о связи Эмхоффа с компанией AbbVie и которую обнаружило „Проверено“, была размещена в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ 6 сентября в 18:53 по московскому времени. Этот прокремлёвский канал упоминался и в других разборах „Проверено“. Распространение на подобных ресурсах роликов, якобы опубликованных BBC и другими международными СМИ, не редкость.
Таким образом, нет никаких доказательств, что родственники Эмхоффа владеют сколько-нибудь существенной долей в компании AbbVie и поэтому заинтересованы в распространении блокаторов полового созревания. В качестве подтверждения этой информации Telegram-каналы использовали фейковый ролик, выдаваемый за сюжет BBC.
Итог: Фейк