Правдиво ли видео о том, что родственникам мужа Харрис принадлежит доля в компании, выпускающей блокаторы полового созревания?

Хотя проблемы сообщества ЛГБТ+ в целом и трансперсон в частности не входят в число тем, которые больше всего волнуют американцев в преддверии выборов главы государства, они часто упоминаются в рамках предвыборных кампаний обоих кандидатов. Харрис — последовательная защитница прав квиров и трансгендерных людей, а многие активисты поддерживают её кандидатуру, несмотря на былые упрёки, подозрения и обвинения . Соперник действующего вице-президента, республиканец и бывший глава государства Дональд Трамп, напротив, эксплуатирует в своих выступлениях и заявлениях тему трансгендерности, обещая в случае победы на выборах „защищать детей от гендерного безумия левых“ и отменить меры по защите ЛГБТ+, введённые администрацией Джо Байдена. В 2023 году политик выступил и против незаконного использования блокаторов полового созревания, а также потребовал провести расследование в отношении их производителей.

Вирусные посты основаны на англоязычном видео, длящемся чуть больше минуты и якобы опубликованном BBC. В нём говорится, что семья Дугласа Эмхоффа, мужа кандидатки в президенты США Камалы Харрис, владеет акциями фармацевтической компании AbbVie — производителя гормонального препарата Lupron Depot, который блокирует половое созревание, доступен для применения детьми с гендерной дисфорией в возрасте от восьми лет и якобы вызывает бесплодие. Из этого авторы ролика делают вывод, что Эмхофф заинтересован в популяризации использования блокаторов полового созревания. В конце видео отмечается, что Харрис уже подозревали в конфликте интересов, когда в 2015 году калифорнийские прокуроры во главе с нынешней кандидаткой в президенты отказались проводить расследование в отношении Herbalife, а интересы компании защищала юридическая фирма, принадлежавшая Эмхоффу.

„Проверено“ не удалось обнаружить в авторитетных источниках сообщений, что Эмхофф или его близкие родственники когда-либо покупали акции этой фармацевтической компании. Авторы вирусного ролика при этом не называют источник своей информации. По американским законам AbbVie обязана раскрывать данные об инвесторах (физических и юридических лицах), которым принадлежат более 5% её акций. В годовом отчёте за 2023 год указаны два таких акционера: инвестиционные компании The Vanguard Group (9,08%) и BlackRock (8,1%). Судя по официальной декларации Харрис, её муж сравнительно активно занимается инвестициями, но предпочитает не акции, а менее рискованные ценные бумаги, преимущественно биржевые фонды ( ETF ). Однако даже если бы Эмхофф через родственников владел миноритарной долей в AbbVie, уличать его на этом основании в популяризации блокаторов полового созревания так же оправданно, как и в популяризации борьбы с онкологическими и другими заболеваниями, препараты против которых продаёт компания.

Упоминаемая в видео корпорация AbbVie — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. В число её наиболее востребованных разработок входят препараты для лечения хронического лимфолейкоза , артрита , псориаза , гепатита C и многих других заболеваний. Акции AbbVie торгуются на бирже, всего в обращении находятся более 1,7 млрд ценных бумаг.

Связанные с трансгендерностью вопросы обсуждались и в ходе дебатов Трампа и Харрис, состоявшихся в ночь на 11 сентября 2024 года по московскому времени. Например, Трамп заявил , что в случае избрания президентом его соперница собирается „проводить трансгендерные операции на нелегалах, находящихся в тюрьме“. Судя по всему, это искажённый пересказ недавнего сюжета CNN — журналисты рассказали, что в 2019 году, участвуя в праймериз от Демократической партии, Харрис ответила на вопросы анкеты Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). В частности, политик отметила, что считает важным предоставлять всю необходимую и связанную с трансгендерным переходом медицинскую помощь людям, зависящим от государства, в том числе находящимся в местах заключения.

AbbVie действительно производит упомянутый в ролике препарат Lupron Depot. Согласно описанию лекарственного средства с сайта компании, он может использоваться для детей в возрасте восьми-девяти лет при лечении преждевременного полового созревания. Эта патология мало распространена: она встречается у одной из 5000 — 10 000 девочек и ещё реже у мальчиков. Дети, у которых половое созревание начинается раньше обычного, могут столкнуться с трудностями в общении с окружающими и, как следствие, психологическими проблемами. Лечение подразумевает торможение полового созревания до возраста начала „нормального“ пубертата (8–13 лет у девочек и 9–14 лет у мальчиков).

Также в вирусном видео говорится, что Lupron Depot используется при гендерной дисфории, то есть несоответствии гендерной самоидентификации человека и его биологического пола. В материалах на сайте AbbVie о подобном применении этой разработки не сказано, хотя схожие препараты и правда могут быть назначены при поставленном диагнозе для замедления полового созревания. В 2021 году генеральный прокурор Техаса Кевин Пакстон объявил о начале расследования в отношении AbbVie и нескольких других компаний — их заподозрили в рекламе блокаторов полового созревания как средств для уже вступивших в пубертат подростков с гендерной дисфорией. На момент написания этого разбора офис Пакстона так и не представил результаты расследования.

Как утверждают авторы ролика, применение Lupron Depot способно привести к бесплодию пациентов в будущем. О подобном побочном эффекте не сообщает ни AbbVie, ни Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), которое проверяет препараты перед их выходом на рынок. Среди возможных негативных последствий FDA называет кожные реакции, дискомфорт и внутричерепную гипертензию.