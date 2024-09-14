Кандидатами в президенты ЭОК стали Кальюлайд, Сыырумаа и Тейгамяги

Всего кандидатов представили 88 из 125 членов ЭОК, передает официальный сайт организации.

Для того, чтобы претендовать на пост президента, было необходимо получить голоса не менее 15 членов ЭОК. Керсти Кальлайд выдвинули кандидатом в президенты 46, Урмаса Сыырумаа - 25, Эрика Тейгамяги - 17 членов организации, пишет Rus.err.ee.

Напомним, что Урмас Сыырумаа руководит ЭОК с 2016 года и будет претендовать на третий должностной срок.

Выборы президента, вице-президентов, членов исполнительного комитета и палаты представителей ЭОК состоятся 11 октября на съезде организации в Таллинне.

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