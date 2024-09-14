Министр обороны Певкур комментирует угрозы Путина: „Ничего нового под солнцем“

„Ничего нового под солнцем“, – так Певкур оценил угрозы Путина в адрес НАТО. Он подчеркнул, что Запад уже слышал подобные запугивания от Путина, например, перед тем, как Украине передали танки. „О какой серьезной угрозе можно говорить, если именно Кремль и Путин нападают на суверенитет Украины“, – добавил Певкур.

По словам Певкура, угрозы Путина не имеют никакого значения для чиновников НАТО и не повлияют на решение об использовании дальнобойных ракет. „Все знают, что Россия довольно часто угрожает на словах, и не стоит на это обращать внимания“, – отметил он. На вопрос, даст ли НАТО Киеву действительно зеленый свет на использование ракет, Певкур ответить не смог.

Какой успех может принести Украине использование дальнобойных ракет? „Они очень важны, чтобы повлиять, прежде всего, на российские аэродромы, откуда взлетают бомбардировщики, создающие для Украины много проблем“, – объяснил Певкур. „Станет ли это переломным моментом на фронте? Вряд ли, но ракеты окажут значительную помощь Украине в борьбе“.

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

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„Это их прямое участие, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО: США, европейские страны воюют с Россией“, – сказал он журналисту. „А если это так, то, имея в виду изменения самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться“, – добавил Путин.

Путин также утверждал, что полетные задания для этих ракетных систем могут вносить только военнослужащие стран НАТО, а украинские военнослужащие этого делать не могут. Министр обороны Певкур отметил, что, конечно, Путин хочет вдаваться в технические детали, но не стоит поддаваться таким спекуляциям.