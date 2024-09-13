Зеленский вскоре встретится с Байденом и представит „победный план“ окончания войны, развязанной Россией

Помимо этого, как пишет DW, на пресс-конференции перед началом ежегодной встречи „Ялтинская европейская стратегия“ Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре, чтобы представить „победный план“ окончания войны, развязанной Россией.

В публикации отмечается, что Зеленский не привел никаких подробностей. По словам украинского президента, его предложение будет включать „систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира“, пишет газета.

Киев хочет до выборов в США провести еще один саммит мира

В начале июля агентство Bloomberg сообщало, что Украина стремится еще до президентских выборов в США, назначенных на ноябрь 2024 года, провести новую конференцию для достижения справедливого мирного урегулирования военного конфликта с Россией и пригласить на эту встречу РФ.

Намерение украинских властей провести встречу перед американскими выборами связано с „перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом“, который хвастал, что в случае победы на выборах „остановит войну в Украине“ еще до своего официального вступления в должность президента, отмечает агентство.

МИД РФ: Россия не собирается участвовать в саммитах мира

Россия „не собирается“ участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил 11 июля агентству РИА „Новости“ замглавы МИД России Михаил Галузин. Он обосновал это тем, что содержание потенциальной встречи - „предельно ясно“, поскольку на ней будут „проталкивать“ украинскую формулу мира и „игнорировать“ другие инициативы.

Первый Глобальный саммит мира прошел в Швейцарии в июне этого года и собрал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.