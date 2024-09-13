Дроны-драконы и дроны-перехватчики. Действительно ли Украина совершила революцию в применении БПЛА на фронте

Один небольшой FPV-дрон может нести примерно полкилограмма такой смеси. Приблизившись к цели, оператор БПЛА дистанционно поджигает термит и начинает сбрасывать его над позициями противника.

Температура горения вещества составляет около 2200 градусов по Цельсию. Поэтому он за считанные секунды может не только выжигать растительность, но прожигать металл и наносить тяжелые травмы людям.

Это не украинское ноу-хау, термит был изобретен еще 150 лет назад в Германии, его активно использовали различные армии во время Первой и Второй мировых войн.

Хотя представитель украинского командования и не назвал это вещество, с большой вероятностью можно предположить, что эффект „огненного дождя“ дает термит — порошковая смесь алюминия с оксидом железа.

„“Дрон-дракон“ — достаточно эффективное средство выкуривания или уничтожения позиций врага. В этих дронах используется особое вещество, не будем говорить, какое именно. Наши изобретатели нашли возможность это все сделать, как единый комплекс с дроном“, — говорит он.

„Огонь — достаточно страшная вещь даже для подготовленного военного, когда выжигается позиция, горит боекомплект“, — рассказал в эфире телеканала „Эспрессо“ советник командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Дмитриев (позывной „Тихоход“).

В пресс-службе 116-й бригады сообщили Украинской службе Би-би-си, что пока официальных комментариев по поводу этой новинки не дают.

На кадрах видно, как квадрокоптер кружит над лесом и выливает зажигательную смесь на позиции российских военных.

В одном из роликов, опубликованных подразделением Khorne Group (оно воюет в составе 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ), появилось сразу несколько видео применения „дронов-драконов“ с термитным зарядом.

С начала сентября многие украинские операторы БПЛА начали размещать в соцсетях кадры с аппаратами, которые уже прозвали „дронами-драконами“.

Это сокращенный перевод публикации на сайте Украинской службы Би-би-си, оригинал на украинском языке можно прочитать здесь .

По словам Левина, выжигание с помощью термита достаточно эффективно для уничтожения позиций противника, скрытых в лесопосадках. После таких действий штурмовые группы, которые готовились к наступлению, уже дезорганизованы и лишены защиты, считает эксперт.

Военный обозреватель, бывший офицер израильской армии Игаль Левин сказал в эфире украинской радиостанции „Радио НВ“, что в Израиле и других западных странах проявляют интерес к украинскому изобретению и хотели бы разработать нечто подобное.

„Это очень неприятные вещи. В случае использования такого оружия эффект будет скорее психологическим, чем физическим. Я понимаю, что Украина имеет лишь ограниченные возможности для обеспечения такого эффекта. Поэтому это нишевый потенциал, а не новое основное оружие“.

Бывший офицер британской армии и военный аналитик Николас Драммонд в комментарии телекомпании CNN заявил , что основной эффект от применения термитных беспилотников — это создание „атмосферы страха“.

Кадры работы „дронов-драконов“ выглядят чрезвычайно эффектно и производят большое впечатление на постороннего зрителя. Но является ли это оружие на самом деле эффективным?

Кроме того, пострадавшие часто получают психологические травмы из-за таких травм.

По данным организации, такой вид зажигательной смеси грозит ожогами четвертой или пятой степени. Они приводят к повреждению мышц, связок, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и даже костей.

В 2022 году правозащитная организация Human Rights Watch назвала термит „печально известным своими ужасными последствиями для людей“.

Согласно международному праву, термит можно использовать во время военных действий, но не против гражданских объектов. Главная причина — сильнейшие ожоги, которые он может вызвать при попадании на тело человека.

Даже если военный и успеет убежать из зоны поражения, то часть его вещей, оружие или боеприпасы могут быть уничтожены огнем. Также важно, что сама лесопосадка будет выжжена и перестанет быть надежным укрытием для пехоты. Потушить такой пожар чрезвычайно сложно.

„В каком-то смысле это как тревожный огонь. Логика в чем? Не конкретно поразить, уничтожить объект, потому что вы по площадям работаете; а не дать возможность врагу организовываться, не дать возможность врагу теми или иными мероприятиями нормально заниматься“.

Однако эксперт, имеющий отношение к украинскому оборонно-промышленному комплексу и пожелавший остаться анонимным, раскритиковал идею с „дронами-драконами“ в ВСУ.

„Это эффектно выглядит на камеру, но неэффективно по сути, — сказал он Украинской службе Би-би-си. — Разбрасывание термита по большой площади не приводит к значительному поражению личного состава противника и его материальных ценностей“.

Кроме того, такая тактика возможна только при сухой безветренной погоде и, очевидно, прекратится осенью и зимой.

По словам нашего собеседника, гораздо важнее разработать оружие, которое имело бы термитный заряд и быстро и точно доставляло его к складам боеприпасов. Эффект от такого поражения был бы значительно больше, считает он.

Еще одна опасность для Украины в том, что Россия может тоже направить усилия на разработку собственных „дронов-драконов“. Учитывая наличие у РФ больших запасов термобарических боеприпасов, такие БПЛА будут гораздо более смертоносными, чем украинские.

Первые кадры использования российских аналогов термитных БПЛА уже появились в соцсетях. Однако об их массовом производстве информации пока нет.

Зенитные дроны как замена ПВО

Если по поводу „драконов“ мнения экспертов разделились, то еще одна новинка в сфере беспилотников вызывает самые положительные оценки аналитиков.

Весной и летом этого года украинские военные столкнулись с острой проблемой российских разведывательных беспилотников, в частности, Zala и „Орлан-10“, которые залетали далеко в тыл и наводили баллистические ракеты на технику и места дислокации ВСУ.