Зеленский сообщил, что Украина вернула 49 своих граждан, включая крымскую татарку Ление Умерову. В России ее обвинили в шпионаже

В их числе — бойцы ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, госпогранслужбы, а также крымская татарка Ление Умерова, обвиненная в России в шпионаже — „девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце“, как написал Зеленский.

В декабре 2023 года 25-летняя Ление Умерова ехала из Киева в Крым к больному отцу. Ее задержали на КПП „Верхний Ларс“ на границе с Грузией, отправили под административный арест, который несколько раз продлевали, а в мае арестовали по обвинению в шпионаже (статья 276 УК). О вынесении ей приговора информации не было, на каких условиях она освобождена — в сообщении Зеленского не уточняется.

Среди возвращенных домой граждан Украины также есть бойцы с „Азовстали“ и военный медик Виктор Ивчук, которому присвоено звание Героя Украины.

Россия о прошедшем обмене не сообщала. Вернулись ли домой российские пленные — неизвестно.

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