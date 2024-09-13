ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (933-й день) | Reuters: Россия использует китайские детали для производства дронов
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Минобороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников. По данным ведомства, за ночь силы ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской областью.
Ночью 13 сентября российские войска атаковали Одессу и Одесский район беспилотниками, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате пострадал один человек — у 74-летнего мужчины травма руки, помощь ему оказали на месте. В результате падения обломков повреждены гаражи, легковые автомобили, выбиты окна в нескольких частных жилых домах.
Президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по российской территории, но это должно быть не американское оружие. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не ищет конфликта с Россией, но начала его Москва. Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по России будет означать прямое участие в войне стран НАТО.
На просьбу прокомментировать это заявление британский премьер ответил так: „Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся к конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени“, — сказал он.
Как отмечают корреспонденты Би-би-си, Стармер сдержанно прокомментировал перспективу снятия ограничений на удары дальнобойным оружием в глубине российской территории, но не стал отрицать, что этот вопрос стоит на повестке дня.
Основные новости к полудню
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что международное право позволяет Украине использовать западное оружие для ударов по целям в России. При этом он подчеркнул, что на это нужно решение партнеров Украины. Он также прокомментировал слова Путина о том, что это станет прямым участием НАТО в войне. „Угрозы Путина — это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным“, — сказал Писториус.
Украина вернула 49 своих граждан, написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых — срочники, попавшие в плен в Курской области, пишет проект „Хочу жить“. С российской стороны официального подтверждения пока нет.
По словам Зеленского, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица. Среди последних — Ление Умерова, уроженка Крыма, с конца 2022 года находившая в СИЗО по обвинению в шпионаже. Она была задержана, когда пыталась съездить в оккупированный Крым к тяжело больному отцу. „Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц „Азовстали“. Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук“, — написал Зеленский.
45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили на войну в Украине, уволены из российской армии и вывезены из зоны боевых действий, сообщил МИД Индии. По информации ведомства, еще 50 граждан Индии продолжают находиться на фронте. МИД предпринимает усилия „по их спасению и освобождению“.
Родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области написали письмо, в котором обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу. Они попросили организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из Суджанского района и начать переговоры об эвакуации людей.
В Белгородской области в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранение получил водитель — у него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом объявило министерство обороны Финляндии. Размер нового пакета, 25-го по счету, - около 118 миллионов евро. В общей сложности Финляндия предоставила Украине помощь на сумму 2,3 миллиарда евро, сообщает военное ведомство.
Главные новости второй половины дня
Владимир Зеленский выступил на конференции „Ялтинской европейской стратегии“. Он заявил, что российские войска, начавшие контрнаступление в Курской области, пока не добились „серьезных успехов“.
Решения вопроса об ударах дальнобойным американским оружием по территории России по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не ожидается, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Политика администрации Байдена по этому вопросу не изменилась, добавил он.
Международный Красный крест заявил о приостановке работы своего днепровского офиса после удара по грузовику с гуманитарной помощью в Донецкой области, сообщил в эфире „Донбасс. Реалий“ представитель организации в Украине Александр Власенко. „Мы проведем свое расследование этой ситуации, постараемся понять, нет ли ошибок с нашей стороны“, — добавил он.
„Энергоатом“ заявил, что меньше чем за месяц рядом с украинскими АЭС пролетели более 100 российских беспилотников и ракет, что создало „беспрецедентную угрозу“ Украине и всему континенту. В компании призвали к „жесткой реакции“ со стороны международного сообщества.
Украинские военные, участвовавшие в наступлении в Курской области, рассказали CNN о больших потерях ВСУ, о проблемах со связью из-за неработающей на территории России спутниковой системы Starlink, а также о замеченных ими флагах ЧВК Вагнера — которая, по словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, „окончательно прекратила свое существование“ после гибели Евгения Пригожина.
Россия в 2023 году начала производство нового ударного беспилотника большой дальности с использованием китайских деталей и двигателей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейском разведывательном агентстве. Беспилотники под названием „Гарпия-A1“ производятся на заводе в Ижевске.
По информации агентства, входящий в концерн „Алмаз-Антей“ электромеханический завод „Купол“ собрал более 2500 „Гарпий“ с июля 2023 года по июль 2024 года.
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