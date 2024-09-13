Военный дневник
13.09.2024, 21:57

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (933-й день) | Reuters: Россия использует китайские детали для производства дронов

 
Последствия удара по миссии Красного креста в Донецкой области
Последствия удара по миссии Красного креста в Донецкой области
ФОТО: T.ME/DONETSK_OBL_PROKURATURA

Подводим итоги очередного дня войны.

Что произошло в ночь на вторник и утром

  • Минобороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников. По данным ведомства, за ночь силы ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской областью.

  • Ночью 13 сентября российские войска атаковали Одессу и Одесский район беспилотниками, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате пострадал один человек — у 74-летнего мужчины травма руки, помощь ему оказали на месте. В результате падения обломков повреждены гаражи, легковые автомобили, выбиты окна в нескольких частных жилых домах.

  • Президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по российской территории, но это должно быть не американское оружие. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не ищет конфликта с Россией, но начала его Москва. Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по России будет означать прямое участие в войне стран НАТО.

    На просьбу прокомментировать это заявление британский премьер ответил так: „Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся к конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени“, — сказал он.

    Как отмечают корреспонденты Би-би-си, Стармер сдержанно прокомментировал перспективу снятия ограничений на удары дальнобойным оружием в глубине российской территории, но не стал отрицать, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Основные новости к полудню

  • Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что международное право позволяет Украине использовать западное оружие для ударов по целям в России. При этом он подчеркнул, что на это нужно решение партнеров Украины. Он также прокомментировал слова Путина о том, что это станет прямым участием НАТО в войне. „Угрозы Путина — это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным“, — сказал Писториус.

  • Украина вернула 49 своих граждан, написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых — срочники, попавшие в плен в Курской области, пишет проект „Хочу жить“. С российской стороны официального подтверждения пока нет.

    По словам Зеленского, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица. Среди последних — Ление Умерова, уроженка Крыма, с конца 2022 года находившая в СИЗО по обвинению в шпионаже. Она была задержана, когда пыталась съездить в оккупированный Крым к тяжело больному отцу. „Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц „Азовстали“. Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук“, — написал Зеленский.

  • 45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили на войну в Украине, уволены из российской армии и вывезены из зоны боевых действий, сообщил МИД Индии. По информации ведомства, еще 50 граждан Индии продолжают находиться на фронте. МИД предпринимает усилия „по их спасению и освобождению“.

  • Родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области написали письмо, в котором обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу. Они попросили организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из Суджанского района и начать переговоры об эвакуации людей.

  • В Белгородской области в районе села Богун-Городок грузовой автомобиль подорвался на мине, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранение получил водитель — у него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

  • Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи. Об этом объявило министерство обороны Финляндии. Размер нового пакета, 25-го по счету, - около 118 миллионов евро. В общей сложности Финляндия предоставила Украине помощь на сумму 2,3 миллиарда евро, сообщает военное ведомство.

Главные новости второй половины дня

  • Владимир Зеленский выступил на конференции „Ялтинской европейской стратегии“. Он заявил, что российские войска, начавшие контрнаступление в Курской области, пока не добились „серьезных успехов“.

  • Решения вопроса об ударах дальнобойным американским оружием по территории России по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не ожидается, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Политика администрации Байдена по этому вопросу не изменилась, добавил он.

  • Международный Красный крест заявил о приостановке работы своего днепровского офиса после удара по грузовику с гуманитарной помощью в Донецкой области, сообщил в эфире „Донбасс. Реалий“ представитель организации в Украине Александр Власенко. „Мы проведем свое расследование этой ситуации, постараемся понять, нет ли ошибок с нашей стороны“, — добавил он.

  • „Энергоатом“ заявил, что меньше чем за месяц рядом с украинскими АЭС пролетели более 100 российских беспилотников и ракет, что создало „беспрецедентную угрозу“ Украине и всему континенту. В компании призвали к „жесткой реакции“ со стороны международного сообщества.

  • Украинские военные, участвовавшие в наступлении в Курской области, рассказали CNN о больших потерях ВСУ, о проблемах со связью из-за неработающей на территории России спутниковой системы Starlink, а также о замеченных ими флагах ЧВК Вагнера — которая, по словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, „окончательно прекратила свое существование“ после гибели Евгения Пригожина.

  • Россия в 2023 году начала производство нового ударного беспилотника большой дальности с использованием китайских деталей и двигателей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейском разведывательном агентстве. Беспилотники под названием „Гарпия-A1“ производятся на заводе в Ижевске.

    По информации агентства, входящий в концерн „Алмаз-Антей“ электромеханический завод „Купол“ собрал более 2500 „Гарпий“ с июля 2023 года по июль 2024 года.

По материалам „Медузы“ и BBC News Русская служба.

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