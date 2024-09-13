ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (933-й день) | Reuters: Россия использует китайские детали для производства дронов

Минобороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников. По данным ведомства, за ночь силы ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской областью.

Ночью 13 сентября российские войска атаковали Одессу и Одесский район беспилотниками, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В результате пострадал один человек — у 74-летнего мужчины травма руки, помощь ему оказали на месте. В результате падения обломков повреждены гаражи, легковые автомобили, выбиты окна в нескольких частных жилых домах.

Президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по российской территории, но это должно быть не американское оружие. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не ищет конфликта с Россией, но начала его Москва. Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по России будет означать прямое участие в войне стран НАТО.

На просьбу прокомментировать это заявление британский премьер ответил так: „Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся к конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени“, — сказал он.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, Стармер сдержанно прокомментировал перспективу снятия ограничений на удары дальнобойным оружием в глубине российской территории, но не стал отрицать, что этот вопрос стоит на повестке дня.