Какова судьба олимпийского бассейна в Ласнамяэ? „Строительство реально завершить в течение 3-4 лет“

Проект строительства олимпийского бассейна в Ласнамяэ был впервые предложен городскими властями в 2017 году. В 2019 году Михаил Кылварт, представляющий Центристскую партию, объявил о намерении начать строительство. Однако по ряду причин сроки начала реализации проекта неоднократно отодвигались.