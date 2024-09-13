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13.09.2024, 16:10

Какова судьба олимпийского бассейна в Ласнамяэ? „Строительство реально завершить в течение 3-4 лет“

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Kalev Spa
Kalev Spa
ФОТО: Kalev Spa

В июне проект строительства олимпийского плавательного бассейна в столичном районе Ласнамяэ был вновь приостановлен. Однако, как сообщил вице-мэр Каарел Оя, в октябре планируется повторное обсуждение вопроса о строительстве бассейна.

Проект строительства олимпийского бассейна в Ласнамяэ был впервые предложен городскими властями в 2017 году. В 2019 году Михаил Кылварт, представляющий Центристскую партию, объявил о намерении начать строительство. Однако по ряду причин сроки начала реализации проекта неоднократно отодвигались.

15 января Таллиннский департамент городского имущества объявил тендер на заключение концессионного соглашения для строительства и эксплуатации комплекса, включающего олимпийский бассейн, по адресу ул. Куукиви, 3 (ранее ул. Варраку, 14a).

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