13.09.2024, 16:10
Какова судьба олимпийского бассейна в Ласнамяэ? „Строительство реально завершить в течение 3-4 лет“(5)
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В июне проект строительства олимпийского плавательного бассейна в столичном районе Ласнамяэ был вновь приостановлен. Однако, как сообщил вице-мэр Каарел Оя, в октябре планируется повторное обсуждение вопроса о строительстве бассейна.
Проект строительства олимпийского бассейна в Ласнамяэ был впервые предложен городскими властями в 2017 году. В 2019 году Михаил Кылварт, представляющий Центристскую партию, объявил о намерении начать строительство. Однако по ряду причин сроки начала реализации проекта неоднократно отодвигались.
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