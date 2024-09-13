Правда ли, что на дебаты с Трампом Камала Харрис надела наушники в виде серёжек?

Авторы многих упомянутых выше постов и заметок ссылаются на англоязычный твит пользователя под ником Jonnie King (773 000 просмотров), у которого менее 6000 подписчиков. Согласно его профилю , он музыкант, интересующийся криптобизнесом и поддерживающий Трампа. В 06:11 по московскому времени Jonnie King написал, что на дебаты Харрис надела серьги Nova H1 Audio Earrings. „Вот почему её постоянно видели делающей заметки ручкой во время дебатов, хотя заранее было решено, что никаких заметок не будет“, — говорится в том же посте. Напомним, что ручки и блокноты выдавали кандидатам организаторы мероприятия. Позднее про слух о серьгах с наушниками написала называющая себя „Истребительницей правды“ блогерка TaraBull, чей твит набрал более 22 млн просмотров.

В своём посте Jonnie King, помимо фото Харрис с дебатов, представил скриншот, на котором показаны серьги со встроенными наушниками Nova H1 Audio Earrings. Этот снимок экрана был сделан на сайте Kickstarter — платформе, с помощью которой предприниматели привлекают денежные средства на реализацию своих проектов. Там действительно представлено такое устройство, и позиционируется оно как „первые и единственные беспроводные наушники, встроенные в жемчужные серьги на позолоченной или посеребрённой клипсе“. Из описания следует, что они надеваются на мочки ушей и передают звук изнутри жемчужины прямо в ушной канал. На сайте указано, что проектом занимается команда из Германии, которую поддержали 323 человека на сумму €104 000 (уровни поддержки варьировались от €248 до €655). Из обновлений в профиле проекта, последнее из которых появилось ещё 31 мая 2023 года, следует, что доставка части устройств уже якобы осуществлялась. С того же времени не обновлялся и профиль Nova в Instagram.

Однако издание USA Today отмечает: неясно, есть ли у кого-то на самом деле такая пара серёжек. Редакция связалась с Мальте Иверсеном — основателем и генеральным директором немецкой компании Icebach Sound, которая приобрела интеллектуальную собственность Nova после того, как проект стал неплатёжеспособным в 2023 году. По словам Иверсена, его фирма не получила никаких денег от инвесторов Nova на Kickstarter. Он добавил, что серёг нет в наличии и компания ищет финансирование, чтобы „соответствующим образом активизировать деятельность“. В разговоре с Forbes Иверсен сказал, что не знает о том, какие серьги были на Харрис во время дебатов.