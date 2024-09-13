Правда ли, что на дебаты с Трампом Камала Харрис надела наушники в виде серёжек?
Вскоре после дебатов двух кандидатов на пост президента США в соцсетях и СМИ появились сообщения, будто действующая вице-президент прибегла к обману: она якобы пришла в серьгах со встроенными наушниками. Мы проверили, так ли это.
Первые и пока единственные дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли ночью 11 сентября по московскому времени. Организатором выступила телекомпания ABC, и, согласно опубликованным там правилам, участникам нельзя было общаться со своими помощниками и приносить на трибуну реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату были предоставлены лишь ручка, блокнот и бутылка воды. Однако после окончания мероприятия в соцсетях разошлись сообщения о жульничестве участницы от Демократической партии США. „Камала Харрис пришла на дебаты с Трампом в наушниках в виде серёжек. Модель Nova H1 Audio Earrings. Ей там диктор на вопросы отвечал“, — утверждается в Telegram-канале „Саня во Флориде“ (435 000 просмотров на момент написания этого разбора).По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось около 500 аналогичных русскоязычных постов, в сумме набравших примерно 4 млн просмотров. Например, в каналах „RT на русском“ (191 000 просмотров) и „Zлой пруф️“ (185 000) лишь высказали предположения, что Харрис пришла с наушниками. За утверждение это выдали каналы „Дмитрий Никотин“ (339 000 просмотров), „Путин в Telegram“ (176 000), „Мрія“ (156 000), Voblya (140 000), „Пул N3“ (112 000), „Сплетница“ (77 000) и „ЕЖ/дневник“ со ссылкой на политолога Сергея Маркова (69 000). Об обвинениях в адрес вице-президента среди СМИ также написали „Комсомольская правда“, Lenta.ru, „Вести“, „Газета.ru“, „Аргументы и факты“, телеканал „360“, Ura.ru, „Военное обозрение“, „Бизнес online“ и др.
Авторы многих упомянутых выше постов и заметок ссылаются на англоязычный твит пользователя под ником Jonnie King (773 000 просмотров), у которого менее 6000 подписчиков. Согласно его профилю, он музыкант, интересующийся криптобизнесом и поддерживающий Трампа. В 06:11 по московскому времени Jonnie King написал, что на дебаты Харрис надела серьги Nova H1 Audio Earrings. „Вот почему её постоянно видели делающей заметки ручкой во время дебатов, хотя заранее было решено, что никаких заметок не будет“, — говорится в том же посте. Напомним, что ручки и блокноты выдавали кандидатам организаторы мероприятия. Позднее про слух о серьгах с наушниками написала называющая себя „Истребительницей правды“ блогерка TaraBull, чей твит набрал более 22 млн просмотров.
В своём посте Jonnie King, помимо фото Харрис с дебатов, представил скриншот, на котором показаны серьги со встроенными наушниками Nova H1 Audio Earrings. Этот снимок экрана был сделан на сайте Kickstarter — платформе, с помощью которой предприниматели привлекают денежные средства на реализацию своих проектов. Там действительно представлено такое устройство, и позиционируется оно как „первые и единственные беспроводные наушники, встроенные в жемчужные серьги на позолоченной или посеребрённой клипсе“. Из описания следует, что они надеваются на мочки ушей и передают звук изнутри жемчужины прямо в ушной канал. На сайте указано, что проектом занимается команда из Германии, которую поддержали 323 человека на сумму €104 000 (уровни поддержки варьировались от €248 до €655). Из обновлений в профиле проекта, последнее из которых появилось ещё 31 мая 2023 года, следует, что доставка части устройств уже якобы осуществлялась. С того же времени не обновлялся и профиль Nova в Instagram.
Однако издание USA Today отмечает: неясно, есть ли у кого-то на самом деле такая пара серёжек. Редакция связалась с Мальте Иверсеном — основателем и генеральным директором немецкой компании Icebach Sound, которая приобрела интеллектуальную собственность Nova после того, как проект стал неплатёжеспособным в 2023 году. По словам Иверсена, его фирма не получила никаких денег от инвесторов Nova на Kickstarter. Он добавил, что серёг нет в наличии и компания ищет финансирование, чтобы „соответствующим образом активизировать деятельность“. В разговоре с Forbes Иверсен сказал, что не знает о том, какие серьги были на Харрис во время дебатов.
В ответ на возросшее к Icebach внимание компания — вероятно, в качестве шутки — добавила на сайт объявление о старте продаж „Специальной версии [серёжек-наушников], приуроченной к дебатам“. Описание гласит: „После президентских дебатов к нам обратилось множество телепрограмм с предложением дать интервью. После тщательных обсуждений мы решили, что дадим одно интервью в прямом эфире, чтобы прояснить все слухи и мифы, окружающие нашу замечательную продукцию. Наш выбор пал на интервьюера Джимми Фэллона — сердцем он верный баварец. Пожалуйста, воздержитесь от просьб об интервью, если вы не Джимми Фэллон. Спасибо!“ В беседе с изданием Newsweek Иверсен продолжил шутить: „Хотя наш продукт не был специально разработан для использования на президентских дебатах, он тем не менее подходит для этого. Чтобы обеспечить равные условия для обоих кандидатов, в настоящее время мы разрабатываем мужскую версию и вскоре сможем предложить её для кампании Трампа. Однако выбор цвета немного сложен, поскольку оранжевый не сочетается со многими цветами“.
Нет никаких оснований считать, что на Харрис были подобные наушники. На сайте фотоагентства Getty Images опубликовано несколько снимков вице-президента, которые были сделаны во время и вскоре после дебатов и где можно детально рассмотреть её серьги. При сравнении украшений Харрис с устройством Nova можно заметить, что у них похожи инкрустированные жемчужины, но золотистые застёжки полностью отличаются.
В январе 2023 года на сайте Tom’s guide техноблогерка и журналистка Кейт Козух выпустила заметку о том, как тестировали аудионаушники Nova H1 на выставке CES. По её словам, в США устройство должно было стать доступным в конце года, а модель с золотыми клипсами стоила €695. В материале она разместила своё фото с серьгой-наушником с серебряной клипсой за €595 и опубликовала похожий снимок у себя в Instagram-сториз (позже запись репостнул аккаунт Nova). Оба этих фото упомянутая выше блогерка TaraBul использовала в сравнениях, якобы доказывающих, что Харрис тайно принесла такое устройство на дебаты. Другие интернет-пользователи и СМИ также приводили похожие коллажи.
Судя по всему, авторы подобных сравнений тоже перепутали застёжки. Дело в том, что Козух в одном ухе носит сразу несколько серёжек, и в данном случае интернет-пользователи приняли две из них, золотую и серебряную, за клипсу Nova H1. Когда снимки завирусились в Сети, девушка опубликовала сториз, в которой заявила, что теперь получает множество странных писем. Она назвала утверждения о том, что Харрис надевала на дебаты серьги-наушники, конспирологией и дезинформацией.
Кроме того, некоторые пользователи утверждают, будто ранее Харрис всегда носила другие жемчужные серьги, а во время дебатов на ней были новые украшения. „Мы просмотрели архив фотографий Камалы. Очень странно: хоть она, выражаясь словами Трампа, „марксистка“, но женщина небедная. Положение вроде обязывает обновлять гардероб и украшения. Гардероб-то исправно меняется, однако на публику вице-президент до сих пор выходила ровно в двух парах серёг. Крупных чёрных жемчужинах или крупных белых в обрамлении из металла. Нынешние серёжки — третьи по счёту“, — говорится в заметке газеты „Комсомольская правда“. На самом деле, согласно сайту What Kamala wore, Харрис ранее носила более двух пар серёжек, а те, что были на ней во время дебатов, за последние годы надевала неоднократно. Например, такие же украшения были на вице-президенте в сентябре 2022 года и в июне 2024-го.
По данным сайта What Kamala wore, это золотые серьги с жемчугом из коллекции HardWear от Tiffany & Co. Телеканал „Москва 24“ утверждает, что компания выпускает похожие серьги, но другого цвета, и делает такой вывод: „Возможно, для Харрис сделали спецзаказ“. На самом деле эти украшения просто больше недоступны на сайте Tiffany.
Таким образом, нет никаких существенных доказательств того, что на президентские дебаты с Трампом Харрис надела скрытую аудиогарнитуру. Украшения, которые некоторые СМИ и интернет-пользователи приняли за серьги-наушники Nova, на самом произведены ювелирной компании Tiffany, и вице-президент носит их не первый год. Однако отметим, что некоторые конспирологические утверждения на данный момент проверить не представляется возможным. Например, один пользователь заявил, что правительство США могло скопировать технологию этих наушников и выпустить их специально для Харрис. „Инженеры в Штатах хорошие, воспроизвести немецкое изобретение им было бы нетрудно“, — добавляет „Комсомольская правда“. Кроме того, есть теория, что серьги Tiffany могли быть модифицированы.
Итог: Скорее всего, неправда