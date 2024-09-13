Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

У него есть свои страницы в Instagram и Facebook, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.“Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард“, — написал Роналду.