В российской больнице умер тренер по хоккею от удара стулом. Соседу мешал его храп

В больнице Серова (Свердловская область) 12 сентября скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев на 80-м году жизни после того, как его ударил стулом по голове сосед по больничной палате. Как сообщил его друг и серебряный призер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов на своей странице „ВКонтакте“, из-за полученного удара тренер впал в кому.

„Очень обидно, очень. Перенести операцию и погибнуть от рук соседа по палате, которому не понравилось, что дедушка храпит, ударил его стулом по голове, в область виска“, — написал хоккеист.

Григорий Савельев болел сахарным диабетом, накануне ему ампутировали пальцы на ногах из-за развивающейся гангрены.

Григорий Савельев родился 9 мая 1945 года, в разные периоды времени он был главным тренером ХК „Спартак“ в Смоленске, ХК „Прогресс“ в Глазово, ХК „Металлург“ в Серове и ХК „Кедр“ в Новоуральске. Под его началом воспитывался чемпион мира среди молодежных команд в 1986 году, лучший вратарь СССР в 1989 году Олег Браташ, чемпионы Европы среди юниоров в 1984 году Павел Кадыков и Игорь Расько, а также чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею в 1979 году Юрий Страхов.

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