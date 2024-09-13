Умер бывший одноклубник Овечкина по „Вашингтону“. Ему было 44 года

„Пит скончался от полученных травм после трагического несчастного случая, который произошел чуть более двух недель назад. <...> Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим одноклубникам Стивена в это трудное время“, — говорится в сообщении.ESPN пишет, что Пита сбила машина 30 августа в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия, Канада).

Пит был выбран „Анахайм Дакс“ на драфте НХЛ 1998 года под общим 32-м номером. В лиге он провел четыре сезона в составе „Вашингтона“, сыграл 130 матчей, в которых набрал 10 (8+2) очков и заработал 234 штрафные минуты. В декабре 2005-го Пита обменяли в „Каролину Харрикейнз“, но из-за травм он так и не сыграл за эту команду. Карьеру хоккеист завершил в 2007 году.ESPN отмечает, что в своей постхоккейной жизни Пит боролся с последствиями сотрясений мозга и проблемами с наркозависимостью, долгое время был бездомным в Британской Колумбии.